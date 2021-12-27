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Пилот рухнувшего под Ижевском вертолета Ми-2 вышел на связь

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 15:12
Происшествия
Пилот рухнувшего под Ижевском вертолета Ми-2 вышел на связь
wikipedia.org  /  Łukasz Golowanow &amp; Maciek Hypś

Ижевск, 27 декабря. Вертолет Ми-2 потерпел крушение в 80 километрах от Ижевска в Удмуртской Республике. В момент аварии на борту воздушного судна находились два человека. В настоящий момент пилот вертолета вышел на связь, сообщил ФАН источник в экстренных службах.

Вертолет потерпел крушение вблизи станции Угловая при обследовании нефтепровода в Якшур-Бодьинском районе Удмуртской Республики. Предварительно установлено, что воздушное судно принадлежит Казанскому авиапредприятию.

Сейчас к месту крушения едут сотрудники экстренных служб. Других подробностей инцидента пока не приводится. Судьба второго находившегося на борту человека пока неизвестна.

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вертолет крушение ижевск пилот ми-2 удмуртская республика
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