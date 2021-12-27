Враждовавшие Фирдус Тямаев и Элвин Грей помирились перед Новым годом

Уфа, 27 декабря. Звезды татарской и башкирской эстрады Фирдус Тямаев и Радик Юльякшин, более известный как Элвин Грей, объявили о примирении. Певцы пожали руки после конфликта, который длился девять месяцев.

Видео с помирившимися артистами появилось на странице Тямаева в Instagram. Звезды эстрады порадовали поклонников решением наконец завершить вражду перед Новым годом.

«Настоящим мужским рукопожатием мы положили конец этому недоразумению!!!» — подчеркнул татарский исполнитель.

Певцы записали совместное видео, на котором рассказали о примирении на разных языках. На кадрах Тямаев и Юльякшин стоят в обнимку.

«Я очень рад, что провожаем этот год так красиво, так по дружбе, так по-настоящему», — поделился эмоциями Элвин Грей.

Prt Scr instagram.com / @firdustyamaev_official

Напомним, конфликт артистов начался из-за срыва концерта Тямаева в башкирском селе. Татарский певец раскритиковал организаторов и подал в суд на местный ДК, чтобы возместить ущерб. После этого Грей набросился на него в соцсетях. Тогда Тямаев обратился в полицию из-за резких высказываний башкирского коллеги.

Ранее королева русского шансона Любовь Успенская сообщила о примирении с певцом Филиппом Киркоровым. По словам артистки, король эстрады сам сделал первый шаг к окончанию конфликта.