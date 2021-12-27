Правительство направило еще 500 миллионов рублей на льготное кредитование бизнеса

Москва, 27 декабря. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал об увеличении финансирования программы льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). На эти цели выделено дополнительно 500 млн рублей.

Бизнесмены сейчас могут воспользоваться несколькими программами господдержки, которые сочетаются с мерами по восстановлению деловой активности после пандемии коронавируса.

«Кредитный портфель программы уже превысил триллион рублей, а общий объем субсидирования со стороны государства с учетом новой суммы приблизится к 40 млрд», — уточнил Мишустин.

Глава кабмина ранее отмечал, что малый и средний бизнес активно пользуется предоставленной государством помощью. По его словам, за получением грантов в Федеральную налоговую службу только за ноябрь обратились более чем 500 тысяч компаний.