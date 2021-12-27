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Гватемала получила миллион доз российской вакцины «Спутник V»

Весь мир
Гватемала получила миллион доз российской вакцины «Спутник V»
Официальная страницы вакцины «Спутник V» в Twitter / @sputnikvaccine  / 

Гватемала, 27 декабря. Правительство Гватемалы получило новую партию российской вакцины «Спутник V» из одного миллиона доз. Об этом сообщает НИИ имени Гамалеи.

Препараты от российской лаборатории были доставлены в ночь 26 декабря чартерным рейсом в международный аэропорт Аврора, расположенный на юге столицы страны. Позже дозы были перевезены в Национальный центр биологов министерства здравоохранения для сохранения ампул в специальных температурных условиях ниже 18 градусов.

В общей сложности Гватемала получила 1,06 млн доз. Таким образом, с начала пандемии в страну были доставлены 19,4 млн препаратов против COVID-19. По данным минздрава, чуть больше половины от этого количества были получены в результате добровольных пожертвований. Основным донором центрально-американского государства являются США, безвозмездно отправившие 8,5 млн доз вакцины.

Закупка 16 млн российских вакцин за 160 млн долларов со стороны гватемальского правительства была осуществлена в апреле 2021 года. Тем не менее условия контракта были изменены в июне, после того как центральноамериканское государство выразило недовольство задержками в поставках. Количество препаратов было сокращено на 50%.

С начала действия контракта 5,8 из 8 млн доз «Спутника V» были доставлены в Гватемалу. Ожидается, что остальная часть поставок будет завершена к концу 2021 года.

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