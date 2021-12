Гватемала получила миллион доз российской вакцины «Спутник V»

Гватемала, 27 декабря. Правительство Гватемалы получило новую партию российской вакцины «Спутник V» из одного миллиона доз. Об этом сообщает НИИ имени Гамалеи.

Препараты от российской лаборатории были доставлены в ночь 26 декабря чартерным рейсом в международный аэропорт Аврора, расположенный на юге столицы страны. Позже дозы были перевезены в Национальный центр биологов министерства здравоохранения для сохранения ампул в специальных температурных условиях ниже 18 градусов.

Over 1 million doses of #SputnikV arrived in #Guatemala today for the country's vaccination program.



Más de un millón de dosis de la vacuna #SputnikV llegaron hoy a Guatemala para el programa de vacunación del país. pic.twitter.com/G3o1H282mv