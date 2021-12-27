Гватемала получила миллион доз российской вакцины «Спутник V»

Гватемала, 27 декабря. Правительство Гватемалы получило новую партию российской вакцины «Спутник V» из одного миллиона доз. Об этом сообщает НИИ имени Гамалеи.

Препараты от российской лаборатории были доставлены в ночь 26 декабря чартерным рейсом в международный аэропорт Аврора, расположенный на юге столицы страны. Позже дозы были перевезены в Национальный центр биологов министерства здравоохранения для сохранения ампул в специальных температурных условиях ниже 18 градусов.

Over 1 million doses of #SputnikV arrived in #Guatemala today for the country's vaccination program.



Más de un millón de dosis de la vacuna #SputnikV llegaron hoy a Guatemala para el programa de vacunación del país. pic.twitter.com/G3o1H282mv — Sputnik V (@sputnikvaccine) December 27, 2021

В общей сложности Гватемала получила 1,06 млн доз. Таким образом, с начала пандемии в страну были доставлены 19,4 млн препаратов против COVID-19. По данным минздрава, чуть больше половины от этого количества были получены в результате добровольных пожертвований. Основным донором центрально-американского государства являются США, безвозмездно отправившие 8,5 млн доз вакцины.

Arriban a Guatemala dosis del segundo componente Sputnik V ???? este biológico viene a fortalecer el Plan Nacional de Vacunación.



Vía: @dca_perez pic.twitter.com/b510Yf6xud — Diario de Centro América (@DiariodeCA) December 27, 2021

Закупка 16 млн российских вакцин за 160 млн долларов со стороны гватемальского правительства была осуществлена в апреле 2021 года. Тем не менее условия контракта были изменены в июне, после того как центральноамериканское государство выразило недовольство задержками в поставках. Количество препаратов было сокращено на 50%.

С начала действия контракта 5,8 из 8 млн доз «Спутника V» были доставлены в Гватемалу. Ожидается, что остальная часть поставок будет завершена к концу 2021 года.