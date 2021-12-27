Российские власти выдали 30,5 млрд рублей на субсидии работникам за нерабочие дни

Москва, 27 декабря. Российские власти направили 30,5 млрд рублей на гранты субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и социально ориентированным НКО для субсидий сотрудникам за нерабочие дни. Об этом ТАСС рассказала заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Деньги перечислены 2,38 млн работников указанных организаций. Субсидии предоставлялись из расчета одного МРОТ (12 792 рубля) на одного сотрудника. Для получения средств необходимо было подать заявление. Их прием проходил с 1 ноября по 15 декабря на портале Федеральной налоговой службы (ФНС). Перечень отраслей, представители которых могли рассчитывать на грант, включал 21 позицию.

«Всего получателей поддержки — 2 млн 383 тыс. человек из более чем 620 тыс. компаний, ИП и социально ориентированных НКО», — уточнила Илюшникова.

Она отметила, что среди получателей мер поддержки 10% приходится на персонал социально ориентированных НКО, их число составляет более 270 тыс. человек.

Министерство сельского хозяйства РФ ранее заявило, что может выделить порядка 11,5 миллиарда рублей для субсидирования ипотечных кредитов в селах.