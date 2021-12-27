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Людмила Поргина оправдалась за свои слова об угрозах Варшавера

Шоу-бизнес
Людмила Поргина оправдалась за свои слова об угрозах Варшавера
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 27 декабря. Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина прокомментировала конфликт с директором театра «Ленком» Марком Варшавером, который подал на нее в суд.

Поргина заявила, что не говорила СМИ об угрозах Варшавера. Артистка утверждает — журналисты не согласовали с ней материал и написали недостоверную информацию.

«Вышла статья на одном из порталов в разделе сплетен, которую я не утверждала. Чтобы заинтересовать читателей, там было написано: "Людмила Поргина сообщает, что ее жизни угрожает Марк Борисович"», — оправдалась вдова Караченцова.

После выхода этой публикации ей позвонил сын, чтобы спросить об угрозах. Затем был звонок о следователя, пишет «Собеседник». Оказалось, что Варшавер подал в суд на Поргину за клевету, ей грозит лишение свободы до четырех лет или крупный штраф.

Ранее актриса заявила о желании продать московскую квартиру стоимостью 280 млн рублей. Сейчас это жилье сдается, но квартиранты жалуются на вещи Караченцова, которые Поргина хранит в ней.

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