Римское здание с отпечатками копыта древнего кабана найдено на Корсике

Аяччо, 27 декабря. Французские археологи из института INRAP нашли на Корсике два здания, на одном из которых сохранился отпечаток кабана, жившего много веков назад.

На Корсике были обнаружены остатки двух зданий, построенных в период между I и V веками вблизи Пента-Ди-Касинка на Корсике. Одно из них представляет собой круглую каменную конструкцию, соединяющуюся с другой своей частью с помощью кирпичного коридора. Пол этого коридора оказался выложен терракотовой плиткой, на которой отпечаталось копыто свиньи или маленького кабана, ступившего на еще влажную плитку много веков назад. А вот от второго здания сохранился только фундамент, сложенный из блоков больших речных камней, сообщает издание Planet Today.

Находки находятся поблизости от римского города Мариана, основанного за 100 лет до н.э. консулом и генералом Гаем Марием в качестве колонии для ветеранов его легионов. Историки предполагают, что обнаруженные здания могут свидетельствовать о наличии второй агломерации возле Марианы.

wikipedia.org / www.volganet.ru

Постройки комплекса являются весьма качественными. Так, археологам удалось найти несколько труб, которые собирали сточные воды. Подобные сооружения свидетельствуют о высоком уровне развития городской цивилизации и о том, какое внимание жители оказывали воде. Ученые считают, что регион возле Пента-ди-Касинка обладает значительным археологическим потенциалом, и в нем им предстоит найти еще много ценных свидетельств ушедшей эпохи.

В Европе остается еще много неоткрытых артефактов античной эпохи. На севере Франции археологам удалось найти древний духовой инструмент времен Римской Империи.