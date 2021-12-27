Заместителя губернатора Севастополя Жигулина уволили после некачественной уборки снега

Севастополь, 27 декабря. Вице-губернатор Севастополя Николай Жигулин, курирующий сферу ЖКХ, лишился своей должности из-за некачественной уборки улиц после снегопадов. Об увольнении чиновника сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Во время аппаратного совещания градоначальник сделал заявление, которое касается кадровых перестановок в составе регионального правительства.

«Правительство покидает заместитель губернатора Николай Александрович Жигулин», — заявил Развожаев.

Стоит отметить, что Жигулина уволили после критики из-за некачественной уборки улиц от снега. Обязанности чиновника распределили между остальными заместителями губернатора.

До этого сообщалось, что Севастополь стал лидером по коллективному иммунитету к COVID-19, передает НСН.

Редкий снегопад ранее удивил жителей Ялты. Местные жители сообщили, что не привыкли к такому количеству снега.