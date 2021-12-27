Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 15:31
15:31
Происшествия
Расстрелявший обидчиков житель Мордовии ответит перед судом
15:30
Шоу-бизнес
Андрей Норкин опубликовал фото жены после бани
15:30
Происшествия
Крушение вертолета Ми-2 под Ижевском обошлось без жертв
15:30
Общество
«JourФак Манукяна». Пресс-конференция президента РФ
15:29
Происшествия
Суд назначил от 5 до 20 лет колонии фигурантам дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Белянкина
15:27
Происшествия
Глава СК Бастрыкин взял на контроль ход расследования убийства семьи в Канске
15:25
Происшествия
Сотрудники школы нанесли Выборгскому району ущерб на 3,5 млн рублей
15:22
Политика
Экс-депутат Рады Марков назвал единственный способ оттеснить НАТО до границ Франции
15:22
Политика
Проект новой Конституции Белоруссии вынесли на всенародное обсуждение
15:22
Происшествия
В Новосибирске обезглавивший собутыльника мужчина приговорен к 11 годам колонии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Неразорвавшиеся снаряды обнаружены к западу от столицы Ливии
Весь мир
Неразорвавшиеся снаряды обнаружены к западу от столицы Ливии
Global Look Press  /  Ashraf Amra

Триполи, 27 декабря. Военно-инженерные группы Генштаба округа Западного побережья обнаружили несколько неразорвавшихся реактивных снарядов в столичных районах Ливии. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Обследование местности проходит в рамках программы, утвержденной министерством внутренних дел и службами безопасности. Местные жители все чаще стали находить боеприпасы, которые угрожают их жизни.

«Саперы Военного округа Западного побережья продолжают прочесывание всех районов, где в последние годы происходили вооруженные конфликты с бомбежкой», — говорится в сообщении.

Военно-инженерные группы продолжают работу до завершения всех намеченных районов к западу от столицы, вплоть до границы страны с Тунисом и Алжиром. Свои действия они координируют с местными службами безопасности.

Граждан Ливии призвали немедленно сообщать о найденных опасных предметах в экстренные службы. Ни при каких обстоятельствах не двигать снаряды и не нести домой.

Министерство внутренних дел ранее подтвердило гибель восьми детей в результате взрыва боеприпаса в районе Аль-Твайбия муниципалитета Эль-Джифара. Еще трое подростков получили серьезные ранения и находятся в больнице.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Неразорвавшиеся снаряды обнаружены к западу от столицы Ливии
взрыв ливия саперы снаряды триполи
Комментировать