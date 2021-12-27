Неразорвавшиеся снаряды обнаружены к западу от столицы Ливии

Триполи, 27 декабря. Военно-инженерные группы Генштаба округа Западного побережья обнаружили несколько неразорвавшихся реактивных снарядов в столичных районах Ливии. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Обследование местности проходит в рамках программы, утвержденной министерством внутренних дел и службами безопасности. Местные жители все чаще стали находить боеприпасы, которые угрожают их жизни.

«Саперы Военного округа Западного побережья продолжают прочесывание всех районов, где в последние годы происходили вооруженные конфликты с бомбежкой», — говорится в сообщении.

Военно-инженерные группы продолжают работу до завершения всех намеченных районов к западу от столицы, вплоть до границы страны с Тунисом и Алжиром. Свои действия они координируют с местными службами безопасности.

Граждан Ливии призвали немедленно сообщать о найденных опасных предметах в экстренные службы. Ни при каких обстоятельствах не двигать снаряды и не нести домой.

Министерство внутренних дел ранее подтвердило гибель восьми детей в результате взрыва боеприпаса в районе Аль-Твайбия муниципалитета Эль-Джифара. Еще трое подростков получили серьезные ранения и находятся в больнице.