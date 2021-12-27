Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 15:31
15:31
Происшествия
Расстрелявший обидчиков житель Мордовии ответит перед судом
15:30
Шоу-бизнес
Андрей Норкин опубликовал фото жены после бани
15:30
Происшествия
Крушение вертолета Ми-2 под Ижевском обошлось без жертв
15:30
Общество
«JourФак Манукяна». Пресс-конференция президента РФ
15:29
Происшествия
Суд назначил от 5 до 20 лет колонии фигурантам дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Белянкина
15:27
Происшествия
Глава СК Бастрыкин взял на контроль ход расследования убийства семьи в Канске
15:25
Происшествия
Сотрудники школы нанесли Выборгскому району ущерб на 3,5 млн рублей
15:22
Политика
Экс-депутат Рады Марков назвал единственный способ оттеснить НАТО до границ Франции
15:22
Политика
Проект новой Конституции Белоруссии вынесли на всенародное обсуждение
15:22
Происшествия
В Новосибирске обезглавивший собутыльника мужчина приговорен к 11 годам колонии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Матвиенко заявила о преодолении максимальных цен на продукты в России

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 14:37
Экономика
Матвиенко заявила о преодолении максимальных цен на продукты в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 декабря. Текущий год стал пиковым для роста цен на продукты в России. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии, пишет ТАСС.

Ссенатор обратила внимание на необходимость продолжать сдерживание их стоимости. При этом она подчеркнула, что страна живет в условиях рыночной экономики, а время командной экономики прошло. По ее словам, командование ростом цен может стать причиной вымывания товаров с рынка. Это приведет к еще более чувствительным последствиям.

«Прогноз следующего года выглядит более благоприятным. Мы считаем, что пик роста цен пришелся на этот год. Надеемся, что в следующем году ситуация с инфляцией будет лучше, чем в этом», — отметила спикер Совфеда.

Если бы правительство и Центробанк России не принимали эффективные меры, «ситуация могла бы быть гораздо хуже». Однако Матвиенко не считает предложенные решения исчерпывающими.

«Нужно продолжать активно работать по сдерживанию цен. Социальные продукты питания должны быть под особым контролем правительства», — уточнила она.

Матвиенко ранее подтвердила приверженность России политике реализации у себя импортозамещения для стабильного состояния экономики.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Матвиенко заявила о преодолении максимальных цен на продукты в России
матвиенко совфед продукты рост цен цены на продукты
Комментировать