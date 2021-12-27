Матвиенко заявила о преодолении максимальных цен на продукты в России

Москва, 27 декабря. Текущий год стал пиковым для роста цен на продукты в России. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии, пишет ТАСС.

Ссенатор обратила внимание на необходимость продолжать сдерживание их стоимости. При этом она подчеркнула, что страна живет в условиях рыночной экономики, а время командной экономики прошло. По ее словам, командование ростом цен может стать причиной вымывания товаров с рынка. Это приведет к еще более чувствительным последствиям.

«Прогноз следующего года выглядит более благоприятным. Мы считаем, что пик роста цен пришелся на этот год. Надеемся, что в следующем году ситуация с инфляцией будет лучше, чем в этом», — отметила спикер Совфеда.

Если бы правительство и Центробанк России не принимали эффективные меры, «ситуация могла бы быть гораздо хуже». Однако Матвиенко не считает предложенные решения исчерпывающими.

«Нужно продолжать активно работать по сдерживанию цен. Социальные продукты питания должны быть под особым контролем правительства», — уточнила она.

Матвиенко ранее подтвердила приверженность России политике реализации у себя импортозамещения для стабильного состояния экономики.