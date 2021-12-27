Лидер Татарстана Минниханов подтвердил готовность исполнять закон о региональной власти

Казань, 27 декабря. Татарстан как законопослушный регион Российской Федерации будет исполнять закон о региональной власти. Об этом заявил глава республики Рустам Минниханов.

Политик отметил, что соответствующий закон уже принят. При этом мнение Татарстана не брали во внимание.

«Понятно, что закон принят, и мы законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали», — сказал Минниханов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в субъектах страны. Согласно тексту документа, руководителям регионов запрещено именоваться президентами и разрешено избираться более чем на два срока подряд, информировала Национальная служба новостей.