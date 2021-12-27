Более трети российских бизнесменов задумывались о закрытии дела в течение года

Москва, 27 декабря. «Мегаплан» провел опрос среди предпринимателей в России. Оказалось, что 36,8% их них допускали закрытие собственного бизнеса в течение текущего года, пишет ТАСС.

Больше трети владельцев малого и среднего бизнеса рассматривали вариант с закрытием своего предприятия в 2021 году. Такие данные разработчик CRM для бизнеса «Мегаплан» получил в результате опроса 1527 предпринимателей.

Аналогичная тенденция зафиксирована по вопросу продажи бизнеса. Об этом задумывались порядка четверти опрошенных — 24,8%. Из них только 6,1% планируют, а 1,45% уже продали свое дело. Также популярной была идея увольнения сотрудников из соображений экономии.

Льготные программы кредитования помогли предпринимателям в период пандемии, заявил ранее руководитель Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов.