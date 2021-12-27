ЦБ установил официальные курсы валют на 28 декабря

Москва, 27 декабря. Центробанк (ЦБ) России поднял официальные курсы доллара и евро на вторник, 28 декабря. Данные об этом опубликованы на сайте регулятора.

Официальный курс евро, установленный ЦБ на завтра, вырос на 0,63 копейки, составив 82,94 рубля, Официальный курс американской валюты поднялся на 4,43 копейки, достигнув 73,23 рубля. Бивалютная корзина, образованная 0,55 доллара и 0,45 евро, подорожала на 2,72 копейки, ее стоимость оценивается в 77,6 рубля.

Потенциал укрепления рубля к иностранным валютам на следующей неделе составит порядка 1-1,5%. Таким мнением поделился старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. Он считает, что можно ожидать курса российской валюты в районе 72-73 рублей к доллару и 82-83 рублей — к евро. Не исключено также, что геополитическая напряженность станет поводом для конвертации в иностранную валюту части предновогодних выплат россиян.