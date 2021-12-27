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Читатели Daily Mail призвали Запад «обменять» у Путина Украину на газ

Политика
Читатели Daily Mail призвали Запад «обменять» у Путина Украину на газ
Федеральное агентство новостей

Лондон, 27 декабря. Газовый кризис в Европе будет решен в одночасье, если страны коллективного Запада примут решительные меры в отношении Украины и президента России Владимира Путина. Об этом заявили читатели британского издания Daily Mail.

Доведенные до отчаяния англичане обратились к Западу со скандальным на первый взгляд предложением — «обменять» Украину на газ у Москвы. Однако за этими словами кроется соблюдение давних договоренностей России и Альянса о нерасширении НАТО на восток. Если США и руководство Организации Североатлантического договора вспомнят о данном ранее слове, Кремль будет более дружелюбным во многих вопросах, включая помощь с разрешением топливного кризиса.

«Отдайте Путину Украину, и он даст нам газ», — призвал пользователь Gawjus.

«Много лет назад НАТО говорила, что не будет использовать Украину в качестве стратегического объекта доя нападения на Россию. Им следует сдержать свое слово, и тогда все будет в порядке», — отметил Logisist.

Читатели Daily Mail призвали Запад «обменять» у Путина Украину на газ
ФБА «Экономика сегодня» /

Также британские комментаторы высказались в отношении президента России Владимира Путина. Российский лидер — это достойный пример для подражания, и премьер-министру Борису Джонсону есть, чему у него поучиться, замечают читатели Daily Mail.

«Я бы хотел, чтобы Джонсон защищал нас так же, как российский президент защищает свой народ», — воскликнул Timlot64.

Вопрос отношений России и НАТО стал особенно актуальным на фоне анонсированных переговоров по гарантиям безопасности. Как отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва не позволит себя «заболтать» и будет добиваться скорого подписания предложенных соглашений. Как передает НСН, первые встречи между представителями Росси и коллективного Запада пройдут после новогодних праздников.

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