Лос-Анджелес, 27 декабря. Скандальная переписка актера Джонни Деппа с коллегой и другом Полом Беттани была зачитана в суде в ходе очередного разбирательства по делу о клевете. В ней Депп предлагал другу сжечь свою экс-супругу — актрису Эмбер Херд.

Переписка, о которой идет речь, велась в 2013 году. На тот момент голливудские звезды еще не были женаты. Сообщения зачитывал перед судом в феврале прошлого года сам Беттани, известный зрителям по роли в «Мстителях», передает The Independent.

«Давай сожжем Эмбер!!!» — писал другу Депп.

В ответ исполнитель роли Вижена отметил, что это не очень хорошая идея. Беттани подчеркнул, что Херд приятна на вид и может составить восхитительную компанию, и она точно не ведьма, поэтому можно попробовать ее утопить.

Звезда «Мстителей» выступал на слушании в роли свидетеля. Друг Деппа говорил в интервью, что «это действительно сложная тема для обсуждения, поэтому он не хочет подливать масла в огонь».

Ранее стало известно, что Джеймс Франко выступит в качестве свидетеля в суде по делу о клевете. Адвокаты хотят выяснить, был ли у актера роман с Эмбер Херд, когда она еще состояла в браке с Джонни Деппом.