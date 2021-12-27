Генсек ОДКБ Зась заявил о готовности сотрудничать с НАТО в борьбе с терроризмом

Москва, 27 декабря. ОДКБ готова сотрудничать с Североатлантическим альянсом в вопросах совместной борьбы с международным наркотрафиком и террористической угрозой. Об этом заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отметил, что такое сотрудничество пошло бы на пользу обеим сторонам.

«В первую очередь, это касается борьбы с незаконным оборотом наркотиков, противодействия терроризму», — рассказал Зась в интервью изданию «Союзники. ОДКБ».

Генсек добавил, что инициатива организации не встретила понимания в НАТО, что «наводит на определенные выводы».

Ранее Москва потребовала от Североатлантического альянса гарантий безопасности и прекращения расширения на восток. МИД РФ подчеркнул, что Москве надоела навязываемая ей политика ультиматумов.

Обсудить вопрос гарантий генсек Альянса Йенс Столтенберг предложил в рамках заседания Совета Россия — НАТО, который может состояться в Брюсселе 12 января. Об этом сообщает телеканал «360».