Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 18:31
18:30
Весь мир
МВД Турции проверит сотрудников муниципалитета Стамбула на предмет связей с террористами
18:30
Общество
Бизнесмен Пригожин предложил клубу моряков-подводников переехать в его офис
18:26
Весь мир
Иран отказывается от июньских договоренностей на переговорах в Вене
18:23
Происшествия
Тело женщины нашли на пепелище в Нижнем Новгороде
18:23
Происшествия
Украинские депутаты устроили потасовку из-за конфликта на дороге в Бердянске
18:22
Происшествия
Обвиняемая в мошенничестве глава БПК Каледина арестована на два месяца
18:22
Общество
Движение транспорта по набережной реки Карповки в Петербурге ограничат на полгода
18:20
Общество
Увлеченность работой, злые языки и «добрые советы»: в чем плюсы и минусы служебных романов
18:19
Армия
Военный эксперт Коротченко оценил шансы Украины против спецназа Кадырова
18:18
Спорт
Михаил Боярский исключил переход Артема Дзюбы в казанский «Рубин»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сирийские военные изъяли крупную партию оружия в провинции Деръа

Весь мир
Сирийские военные изъяли крупную партию оружия в провинции Деръа
Федеральное агентство новостей  / 

Компетентные органы Сирийской Арабской Республики (САР) при поддержке местных жителей смогли изъять большое количество и боеприпасов сразу в нескольких районах провинции Деръа.

Оценить работу правоохранителей смог специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

«После мероприятий по урегулированию, охвативших всю провинцию Деръа, и ощущения гражданами стабильности и уверенности большое количество людей проявило инициативу по передаче имеющегося у них оружия и оборудования Сирийской Арабской Армии (САА)», — сообщил военный источник корреспонденту ФАН.

Также силы САА и полиции провели серию рейдов по домам и фермам в сельской местности региона. При этом они опирались на показания местных жителей и сведения разведки. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких контрабандистов, готовивших оружие и боеприпасы к транспортировке.

Среди изъятого: пулеметы, автоматические карабины, установки РПГ, снайперские винтовки, минометы и боеприпасы к ним, гранаты, мины, устройства связи и даже беспилотник.

Изъятые в Деръа боеприпасы
Федеральное агентство новостей /

Прочесывание территории силами сирийской армии в Деръа продолжается на фоне реализации мирной инициативы, предлагающей дезертирам и бывшим членам радикальных группировок, согласившимся на примирение и сдачу оружия, возможность официально урегулировать свой статус и вновь стать полноправными гражданами арабской республики.

Урегулирование статуса
Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Все эти действия способствуют усилению безопасности на юге Сирии, что становится важным стимулом для возвращения беженцев в родные места. Параллельно с этим при активном содействии властей там ведется восстановление инфраструктуры и сферы услуг, что позволяет гражданам поддерживать достойный уровень жизни.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Сирийские военные изъяли крупную партию оружия в провинции Деръа
сирия оружие деръа
Комментировать