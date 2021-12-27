Сирийские военные изъяли крупную партию оружия в провинции Деръа

Компетентные органы Сирийской Арабской Республики (САР) при поддержке местных жителей смогли изъять большое количество и боеприпасов сразу в нескольких районах провинции Деръа.

Оценить работу правоохранителей смог специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

«После мероприятий по урегулированию, охвативших всю провинцию Деръа, и ощущения гражданами стабильности и уверенности большое количество людей проявило инициативу по передаче имеющегося у них оружия и оборудования Сирийской Арабской Армии (САА)», — сообщил военный источник корреспонденту ФАН.

Также силы САА и полиции провели серию рейдов по домам и фермам в сельской местности региона. При этом они опирались на показания местных жителей и сведения разведки. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких контрабандистов, готовивших оружие и боеприпасы к транспортировке.

Среди изъятого: пулеметы, автоматические карабины, установки РПГ, снайперские винтовки, минометы и боеприпасы к ним, гранаты, мины, устройства связи и даже беспилотник.

Федеральное агентство новостей /

Прочесывание территории силами сирийской армии в Деръа продолжается на фоне реализации мирной инициативы, предлагающей дезертирам и бывшим членам радикальных группировок, согласившимся на примирение и сдачу оружия, возможность официально урегулировать свой статус и вновь стать полноправными гражданами арабской республики.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Все эти действия способствуют усилению безопасности на юге Сирии, что становится важным стимулом для возвращения беженцев в родные места. Параллельно с этим при активном содействии властей там ведется восстановление инфраструктуры и сферы услуг, что позволяет гражданам поддерживать достойный уровень жизни.