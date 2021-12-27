«JourФак Манукяна». Пресс-конференция президента РФ

Пресс-конференции президента России Владимира Путина посвящен новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.

В отличие от 2020 года, когда пандемия только пришла в нашу жизнь, в 2021-м пресс-конференция Владимира Путина прошла в привычном формате. Все мы помним, как в прошлом декабре региональные журналисты сидели в студиях своих городов и оттуда задавали свои вопросы. В этом году их пригласили в Москву — после прохождения серьезного тестирования, разумеется. На этом фоне «шутка» курганской журналистки выглядела абсолютно неуместной. На своей странице в Instagram девушка заявила, что пришла с просроченным тестом и температурой, после чего ей пришлось срочно забирать свои слова назад и удалять пост. Она успела пообниматься с Собчак для фотографии, но, видимо, этого ей не хватило.

А сама Ксения решила задать вопрос про пытки. Ну, от дамы, которая брала интервью у скопинского маньяка, это и не удивительно слышать. Сергей Шнуров снова пришел на пресс-конференцию, но в этот раз ему слова не дали, похоже, от прошлогоднего странного вопроса про «русских хакеров» еще не все отошли.

Владимир Путин прекрасно пообщался с западными журналистами. Они пытались снова продвинуть «темник» про войну с Украиной, но получили достойный ответ. А вот «красные линии» свои Россия обозначила довольно четко. Через западных журналистов об этом услышали по обе стороны Атлантики. Очевидно, что наша страна больше не позволит Западу осуществлять расширение НАТО на восток.

Финальный вопрос от журналистки «Авторадио» про блогеров мог завершиться вполне рутинным ответом — «не смотрю и не читаю», но президент России вновь проявил остроумие и отметил, что давно уже ни за кем не следит — с тех пор, как перестал работать в ФСБ. На мой взгляд, эта фраза стала самой яркой цитатой из всей пресс-конференции.

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