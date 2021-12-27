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Никарагуа передала Пекину все бывшие активы Тайваня

Весь мир
Никарагуа передала Пекину все бывшие активы Тайваня
Официальная страница пресс-секретаря МИД КНР / @SpokespersonCHN  / 

Манагуа, 27 декабря. Правительство Никарагуа передало все бывшие активы Тайваня в руки Китайской Народной Республики в рамках ее официального признания. Об этом сообщается в заявлении генерального прокурора центральноамериканского государства.

Правительство Даниэля Ортеги сообщило, что КНР имеет абсолютное и неограниченное право собственности на недвижимость, ранее принадлежащую Тайваню. Данное заявление было сделано после того, как Тайбэй сообщил о безвозмездной передаче своего дипломатического представительства архиепархии.

«Дипломатическая миссия Тайваня перед уходом передали нашему правительству все активы, в том числе свое здание, архиепархии. Имущество все еще находится в юридическом процессе придачи», — написано в тексте.

В заявлении прокуратуры подчеркивается, что «признание существования единого Китая подразумевает немедленную регистрацию всего недвижимого имущества, мебели, оборудования и транспортных средств под именем признанного государства — КНР».

В начале декабря власти Никарагуа разорвали дипломатические отношения с Тайванем и признали КНР единственным законным представителем Китая. Правительство центральноамериканской страны признало политику «одного Китая».

Тайвань выразил «боль и сожаление» по поводу этого решения, а министерство иностранных дел исключило Никарагуа из списка дипломатических союзников на своем веб-сайте.

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кнр тайвань никарагуа дипломатические отношения
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