Никарагуа передала Пекину все бывшие активы Тайваня

Манагуа, 27 декабря. Правительство Никарагуа передало все бывшие активы Тайваня в руки Китайской Народной Республики в рамках ее официального признания. Об этом сообщается в заявлении генерального прокурора центральноамериканского государства.

Gobierno de Nicaragua por medio de la Procuradoria General de la República informa que el gobierno de Taiwán no pueden hacer ningun traspaso o donación con respecto a sus bienes inmuebles en el pais.#Nicaragua #Nicaragüense #Managua #Taiwán pic.twitter.com/vPv9wJDObV — Trinchera de la Noticia (@LaTrincheraNic) December 27, 2021

Правительство Даниэля Ортеги сообщило, что КНР имеет абсолютное и неограниченное право собственности на недвижимость, ранее принадлежащую Тайваню. Данное заявление было сделано после того, как Тайбэй сообщил о безвозмездной передаче своего дипломатического представительства архиепархии.

«Дипломатическая миссия Тайваня перед уходом передали нашему правительству все активы, в том числе свое здание, архиепархии. Имущество все еще находится в юридическом процессе придачи», — написано в тексте.

В заявлении прокуратуры подчеркивается, что «признание существования единого Китая подразумевает немедленную регистрацию всего недвижимого имущества, мебели, оборудования и транспортных средств под именем признанного государства — КНР».

#ÚltimaHora Dictadura de Daniel Ortega confisca bienes que #Taiwán donó a la Arquidiócesis de Managua: https://t.co/Js4s96VOUj — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) December 27, 2021

В начале декабря власти Никарагуа разорвали дипломатические отношения с Тайванем и признали КНР единственным законным представителем Китая. Правительство центральноамериканской страны признало политику «одного Китая».

Тайвань выразил «боль и сожаление» по поводу этого решения, а министерство иностранных дел исключило Никарагуа из списка дипломатических союзников на своем веб-сайте.