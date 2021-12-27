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Матвиенко заявила об отсутствии прорыва в отношениях России и США

Политика
Матвиенко заявила об отсутствии прорыва в отношениях России и США
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 27 декабря. Ситуация в отношениях России и США начала улучшаться после прихода новой американской администрации. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции.

По словам председателя верхней палаты парламента, нельзя говорить о том, что Москве удалось добиться прорыва в отношениях с Вашингтоном, однако ситуация стала лучше.

«Но говорить, что мы добились какого-то прорыва — это не соответствует действительности. Прорыва по-настоящему пока нет. И мы, конечно, обеспокоены, в первую очередь своей безопасностью», — отметила спикер.

Валентина Матвиенко до этого уже говорила, что готовность Соединенных Штатов к переговорам является хорошим знаком, передает телеканал «360».

Спикер Совфеда ранее заявила, что Россия серьезно озабочена военным освоением Украины странами НАТО. По ее словам, силы Альянса вплотную приблизились к границам РФ.

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Все новости / Политика / Матвиенко заявила об отсутствии прорыва в отношениях России и США
сша матвиенко совфед
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