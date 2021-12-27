До менингита один шаг: чем опасно самостоятельное лечение синусита

Зима — время гриппа и простуд. Порой из-за ослабленного иммунитета даже простой насморк может развиться в хронический синусит. А при неправильном лечении этого заболевания или игнорировании проблемы человек и вовсе рискует слечь с менингитом. Чем опасен синусит и как он перетекает в менингит, в беседе с ФАН рассказал заведующий клинико-диагностическим отделением, терапевт клиники НАКФФ, кандидат медицинских наук Павел Александров.

По словам специалиста, синусит, как правило, — хроническое заболевание, которое обостряется несколько раз в год или реже. Характеризуется оно воспалением синуса.

«Синус — особая полость или пазухи внутри лицевого черепа, которые сообщаются с полостью носа через специальные каналы. В них обычно секретируется определенное количество слизи. Эта слизь поступает через каналы в полость носа и беспрепятственно выделяется. При каких-либо неблагоприятных условиях, таких как переохлаждение, снижение иммунитета, наличие вирусной инфекции, секреция слизи усиливается, внутренняя выстилка пазух и канальцев, по которым она сообщается с полостью носа, отекает. Соответственно, в этой пазухе секрет задерживается, накапливается, к ней присоединяются болезнетворные бактерии, что вызывает воспаление и образование гноя в некоторых случаях», — объяснил врач.

Лечением синусита обычно занимается лор-врач, в некоторых случаях может заниматься врач общей практики или терапевт, если избран консервативный путь лечения и какие-то специальные манипуляции не требуются. По словам Александрова, при лечении синусита применение всех лекарств направлено на снятие и минимизацию отека полости носа, подавление воспаления и инфекции. Обычно для этих целей используют сосудосуживающие препараты, противовоспалительные, антигистаминные и антибиотики.

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«Синусит может возникнуть вследствие аллергических реакций, переохлаждения, контактов с химическими или физическими загрязнителями воздуха. Например, работа в неблагоприятных условиях или в сильно загазованной, запыленной атмосфере может спровоцировать заболевание. Если синусит возник однажды, то он склонен к рецидиву. Также одним из предрасполагающих факторов развития синусита является искривление носовой перегородки, когда один из носовых ходов уже, чем другой, и это затрудняет вентиляцию пазух», — предупредил врач.

При тяжелом течении и появлении гноя в пазухах возможно распространение гнойного процесса на оболочке мозга. По словам Александрова, связано это с тем, что синусы соседствуют с мозгом. А мозг является довольно уязвимым органом для бактерий. Поэтому вполне возможна ситуация, когда неправильное лечение оборачивается менингитом или менингоэнцефалитом. Эти заболевания в свою очередь могут привести к инвалидизации или даже смерти, подчеркнул врач.

«Лечить дома синусит самостоятельно категорически не рекомендуется, необходимо обращаться к врачу. Тем более что доступность медицинской помощи сейчас на высоком уровне, никакого труда не составит попасть на прием к лору, терапевту или врачу общей практики», — сказал Александров.

Примечательно, что даже при правильном лечении синусит опасен. Длиться это заболевание может долго, поэтому не стоит откладывать посещение специалиста, предупредил врач.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, что сам холод болезни не вызывает. Но он снижает иммунитет человека, а на этом фоне активизируются вирусы и бактерии в организме человека. Поэтому при переохлаждении повышается риск заболеть простудными заболеваниями или подхватить более серьезную инфекцию.