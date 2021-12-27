«Политическая камасутра»: Лавров дал оценку отношению Евросоюза к России

Москва, 27 декабря. Новый подход Европейского союза к отношениям с Россией похож на «политическую камасутру». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Соловьев LIVE».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее подготовил доклад об отношениях с Москвой. В нем он предложил использовать новую стратегию, которая предусматривает дистанцирование, давление и диалог по интересным для ЕС вопросам.

Лавров напомнил, что после подготовки инициатив Борреля Евросовет все равно решил оставить пять принципов бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Европейские политики провозгласили новый подход: отпихивать, сдерживать и вовлекать.

«Я вот просто представил себе хореографию всего этого. Ну это, извините, политическая камасутра», — сказал министр.

Сергей Лавров ранее выразил надежду, что в отношениях с Россией западные «безумцы» не возьмут верх. По его словам, Москва никогда не превратится в «осажденную крепость» под давлением Запада.