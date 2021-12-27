Галкин публично подколол Киркорова на шоу «Сегодня вечером»

Москва, 27 декабря. Пародист и телеведущий Максим Галкин встретился с певцом Филиппом Киркоровым на публике. Шоумен отыскал повод, чтобы поддеть короля отечественной эстрады.

Галкин и Киркоров тесно связаны личностью супруги юмориста Аллы Пугачевой, на которой исполнитель хита «Единственная моя» когда-то был женат. Недавно в Сети распространились слухи о конфликте между звездными семьями, но подобные подозрения развеял приход артиста на шоу «Сегодня вечером», которое ведет муж Примадонны.

Вместе с королем эстрады гостями передачи стали эстрадная исполнительница Надежда Бабкина, а также певцы Игорь Николаев и Александр Буйнов. В конце выпуска Киркоров первым устремился выбирать себе подарок, не подумав о других звездных гостях.

Галкин не стал препятствовать артисту и даже призвал его взять презент побольше. Однако у телеведущего появился повод публично подколоть короля эстрады.

«Боже мой, это варежка на елочку! Ты знаешь, она тебе не подходит. Это мы подарим Бабкиной — она такая народная. Видишь, какой я добрый», — хитро обратился к певцу пародист.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева живут в собственном замке в подмосковной деревне Грязь. Шоумен признавался, что иногда ему хочется переехать оттуда в квартиру с более современным дизайном.