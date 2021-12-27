Мариам Мерабова: о новогодних традициях, юбилейном концерте и итальянских операх в джазовом переложении

Мариам Мерабова «заболела» джазом в юности, но мегазвездой стала после 40 лет, ярко выступив в телевизионных проектах «Голoс» и «Три аккорда». Певица наделена от природы не только феноменальными вокальными данными, но и редкими в наши дни человеческими качествами — неподдельной искренностью и оптимизмом. Мариам с радостью согласилась дать интервью корреспонденту ФАН в преддверии самого доброго праздника — Нового года.

— Многие артисты в ночь с 31 декабря на 1 января работают. А как Вы отмечаете этот праздник?

— Какое-то время мы с моим мужем (Армен Мерабов, пианист, основатель и руководитель ансамбля «Мирайф» до кончины в 2019 году. — Прим. ФАН) работали в новогоднюю ночь. Но однажды вполне осознанно решили не ездить на концерты и проводить этот чудесный праздник дома с детьми, а их у нас трое. И очень хочется, чтобы они запомнили, как отмечали Новый год с родителями. Эти воспоминания, впечатления останутся с ними на всю жизнь. Они очень дороги сердцу, поэтому их нельзя оценить в деньгах, сколько бы нам, артистам, ни предложили за новогодний корпоратив. Поэтому какой бы гонорар нам ни сулили устроители таких мероприятий — мы наотрез отказывались.

— Елку наряжаете?

— Да, но вот подарков под елкой у нас никогда нет... Потому что не получается их продержать где-то в укромном месте до Нового года (смеется). Мы вручаем подарки задолго до самого праздника, нам не терпится порадовать друг друга. Это всегда трогательно.

— 2022 год особенный для Вас из-за юбилея. Что-то запланировали по этому поводу?

— К своему грядущему 50-летию я хочу устроить большой концерт с оркестром. И он будет в зале «Зарядье», но не в сам день рождения 28 января, а чуть позже — 19 февраля. Дата представления для меня не принципиальна. Главное — я смогу пригласить на свой праздник любимых людей, друзей, артистов.

Я очень люблю дни рождения — и свои, и чужие. Мне нравится, что есть хороший повод близким людям собраться. Сегодня такие добрые семейные встречи — большая редкость. Я не сторонница отмечать праздники в ресторанах, что сейчас практикуется часто. Я за домашние праздники. Считаю, что дом без гостей не живет.

Это, кстати, воспоминания из детства — так было в моей семье. Когда в доме за накрытым столом с разными вкусностями ведутся интересные разговоры, обсуждения, то дети все это слышат, воспринимают, запоминают, так закладываются увлечения, мечты о будущей профессии в попытке повторить родителей — словом, преемственность. Я сужу исключительно по себе. Но на меня сильно повлияла атмосфера в нашей семье, когда приходили мамины знакомые — очень образованные люди. В доме постоянно звучала музыка, играли на фортепиано, пели, стихи читали, танцевали. Поэтому я хочу, чтобы такие же яркие и «правильные» впечатления были и у моих детей. А как это сделать — привить любовь к культуре, классике, если [проводить праздники] не дома?

пресс-службы Мариам Мерабовой /

— В Вашей жизни сначала была классическая музыка, а потом джаз. Соединить их не хотите?

— Я очень люблю музыку [Георгия] Свиридова и мечтаю сделать джазовое переложение его гениального хорового цикла «Пушкинский венок». Например, в номере «Зорю бьют» — абсолютно джазовые гармонии! Эта идея не дает мне покоя, и я пристала с ней к моему другу и коллеге [джазовому пианисту и дирижеру] Сергею Жилину. Мне очень понравилось, как он исполняет джазовую версию «Времен года» [Петра] Чайковского. Сергей, как никто другой, умеет удержать баланс между профессиональным искусством и демократичной подачей качественного материала, привлекая к своим концертам широкую аудиторию. Я разделяю такой подход к творчеству. Поэтому очень бы хотела в 2022 году спеть в своей авторской версии не только «Пушкинский венок» Свиридова, но и оперную классику. Партитура останется неизменной, как написали ее великие авторы — [Джоаккино] Россини, [Джакомо] Пуччини, [Джузеппе] Верди, а вокальные партии исполнить в джазовой манере — с импровизациями, оригинальными каденциями. Например, знаменитую арию из оперы «Турандот» (Пуччини) «Nessum dorma» («Пускай никто не спит». — Прим. ФАН) многие слышали в исполнении великого тенора Лучано Паваротти, поэтому и труднее для меня задача спеть ее интересно по-своему. Хочу исполнить и дуэты из моих любимых итальянских опер.

— Как и когда случилось первое свидание с оперой и какой?

— Это «Евгений Онегин» Чайковского в Большом театре. У меня мама работала в издательстве Союза композиторов СССР. В детстве я побывала на всех знаковых музыкальных площадках Москвы — театрах, филармонии, консерватории, причем как в зале, так и за кулисами. Мама по долгу службы участвовала в подготовке крупных фестивалей, концертов с участием выдающихся артистов. Я прекрасно помню конкурсы имени Чайковского, где одновременно собиралось огромное число талантливых молодых исполнителей, будущих звезд. Я жила в этой музыкальной сказке и слушала великую классику! Между классикой и джазом нет пропасти, как многие считают. Джаз — это смещение сильных долей, ведь в классике тоже практиковались синкопы. Мною обожаемый [Вольфганг Амадей] Моцарт в XX веке , я думаю, стал бы джазменом, равно как и [Ференц] Лист с его виртуозной фортепианной техникой и мастерством импровизаций.

пресс-службы Мариам Мерабовой /

— Участие в популярных телевизионных проектах «Голoс» и «Три аккорда» — это в хорошем смысле для Вас стало авантюрой?

— Да, я отправилась покорять вроде бы не свою аудиторию. Но в итоге и «Голoс» и «Три аккорда» неожиданно стали большим открытием для меня. В первом случае я кроме хрестоматийного джазового репертуара впервые на публике спела в авторской версии известный хит «Монолог. Реквием» Марка Минкова (из репертуара Аллы Пугачевой. — Прим. ФАН). Я не представляла, чем все это закончится. Но каждый творческий человек, мне кажется, не должен топтаться на одном месте и почивать на лаврах.

Я не люблю простых решений (смеется)! Я люблю испытания. Мне нравится пробовать новые вещи, экспериментировать. И даже возможную неудачу в смелых и неожиданных прежде всего для самой себя начинаниях я всегда воспринимаю как неоценимый опыт и стимул для движения вперед в плане расширения репертуара. Это развивает в творческом плане.

После опыта с песней Минкова я решила двигаться в этом направлении дальше. Во втором шоу его организаторы дали мне полную свободу в выборе репертуара. И я решила снова петь советскую песенную классику в джазовой манере. Аранжировки делал мой муж, а все образы, постановку номера придумала уже я. И, открыв для себя жанр советской песни, поняла, что мы часто не любим, не интересуемся тем, чего не знаем. А когда ты погружаешься в эти новые для тебя вещи, то понимаешь, что Юз Олешковский — это не только лагерные песни на трех блатных аккордах, а целая драматическая история. Или Шолом Секунда — американский музыкант, родившийся, кстати, в России, — написал не просто отдельную дворовую мелодию «В Кейптаунском порту», а номер из яркого мюзикла, который безуспешно пытался поставить на Бродвее. Это пример опять же первоклассного джазового материала с колоритным текстом, который поют и по-русски, и по-английски.

пресс-службы Мариам Мерабовой /

— Джаз по-русски — это для внутреннего пользования?

— Джаз по-русски — это отдельная история. Ее для меня открыла Людмила Гурченко, когда она вместе с пианистом Михаилом Окунем и его квартетом сделали фантастическую работу «Грустная пластинка», куда вошли песни [Андрея] Эшпая, [Марка] Фрадкина, [Александра] Вертинского, [Матвея] Блантера на стихи [Константина] Симонова, [Евгения] Евтушенко, [Евгения] Долматовского в джазовой версии. Я с восторгом слушала этот диск, после чего и поняла, что джаз на любом языке остается джазом, а не только на английском, если это сделано со вкусом и тонко стилистически. Только у нас превозносят американский джаз, а когда поешь по-русски, то говорят, мол, не то, не звучит… Я не могу объяснить, почему так считают. Возможно, дело в ментальности, постсоветском синдроме... За границей часто просят петь джаз по-русски, что необычно, ведь по-английски они слышали многие хиты миллион раз. А советские песни — это наш золотой фонд, его нужно реанимировать и поставить в красивую рамочку. В СССР творили настоящие композиторы и настоящие поэты.

— Перед Новым годом обычно загадывают желания. Кроме новых проектов, о чем Вы мечтаете?

— Я мечтаю, чтобы все были здоровы.

— Чтобы COVID, наконец-то, закончился...

— Мне кажется, что COVID — это следствие заболевания людей другой болезнью, это не только медицинской диагноз. Люди стали настолько эгоистичны, разобщены, а этот COVID отдалил их друг от друга еще больше — до невыносимого, тяжелого одиночества, пугающей изоляции. Поэтому я всем желаю и духовного, душевного здоровья, кроме физического.

— Джаз лечит?

— Джаз — это прежде всего свобода. Мой супруг в свое время говорил мудрые вещи: самый главный джазмен — это Господь Бог. Он всегда дает тебе такую тему, на которую ты должен откликнуться импровизацией. И если ты несвободен, то зажмешься и не сможешь принять от Всевышнего эту божественную тему и развить ее дальше. Проще говоря: прими с радостью все, что тебе дается, и живи дальше...

пресс-службы Мариам Мерабовой /

Мариам Мерабова родилась в Ереване в 28 января 1972 года. В пять лет начала обучение в лучшей музыкальной школе города. Продемонстрировав неплохие результаты и большой потенциал, Мерабова продолжила музыкальное образование в школе имени Гнесиных в Москве. Отучившись несколько лет в «Гнесинке», девушка была переведена в школу музыки №3 имени Мясковского. За музыкальными школами последовало училище при Московской консерватории на фортепианное отделение. Его Мерабова не закончила и позже поступила в училище имени Гнесиных на эстрадно-джазовое отделение. Учеба была окончена в 1996 году, а комиссия, которую возглавлял Игорь Бриль, единогласно поставила выпускнице пять с плюсом.

Кроме дальнейшей работы с Брилем, важным опытом считает сотрудничество с рок-певцом Николем Носковым и выступления в ансамбле «Мирайф» вместе с Арменом Мерабовым, за которым была замужем 16 лет — вплоть до скоропостижной кончины супруга в 2019 году.

В 2014 году в жизни Мариам произошел переломный момент. Ее пригласили для участия в третьем сезоне шоу «Голoс», которое с успехом транслируется на Первом канале. В 2016 году она стала участницей другого телепроекта — «Три аккорда». В настоящее время Мерабова не только исполняет чужие песни, но и пишет собственные.