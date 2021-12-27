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ОАЭ планируют отказаться от монополий крупных торговых семей ради притока инвестиций

Весь мир
ОАЭ планируют отказаться от монополий крупных торговых семей ради притока инвестиций
pixabay.com  /  Olgaozik

Абу-Даби, 27 декабря. Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) планирует расширить экономические реформы, чтобы привлечь в страну больше инвестиций. В рамках новых инициатив государство проинформировало некоторых из своих крупнейших бизнес-семей, что немерено устранить их монополии на продажу импортных товаров. Об этом сообщает британское издание Financial Times.

Согласно действующим соглашениям, иностранные компании должны были назначать местных агентов для дистрибуции своей продукции. В настоящее время правительство предложило принять закон об отмене автоматического продления существующих контрактов, который даст транснациональным корпорациям возможность распространять свои собственные товары или менять местного агента по истечении срока действия соответствующих соглашений.

«Для отдельных семей больше не имеет смысла обладать такой властью и преимущественным доступом к легкому богатству. Мы должны модернизировать нашу экономику», — отметил эмиратский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

По данным официальных лиц, новый закон по всей видимости будет одобрен руководством ОАЭ, но сроки реализации остаются неопределенными. Предлагаемая реформа разорвет давние контракты между правительством и влиятельными эмиратскими торговыми семьями, а также откажется от политики защиты местных интересов в пользу иностранных организаций.

Семейные предприятия, от небольших компаний до конгломератов, создавались на протяжении десятилетий ведущими торговыми группами. Они составляют 90% частного сектора Эмиратов. Определенные кланы доминируют в секторе розничной торговли, который лежит в основе процветающего туристического сектора Дубая.

Влиятельные торговые семьи признают неизбежный конец архаичных агентских соглашений и принимают такие требования. Когда истечет срок действия текущих сделок, местные агенты, скорее всего, получат компенсацию.

Однако семейные предприятия все же жалуются на то, что поспешные реформы происходят именно в то время, когда правительство опирается на частный сектор, чтобы привлечь собственных граждан. Ведь ранее официальные лица ОАЭ заявляли, что эмиратцы должны составлять 10% сотрудников в частных компаниях, которые сейчас полагаются на дешевую иностранную рабочую силу.

Путь реформ в ОАЭ

Примечательно, что в последние годы некоторым корпорациям, включая Apple и Tesla, было разрешено открывать собственные магазины в ОАЭ без местных агентов. Другие транснациональные корпорации просят своих местных партнеров превратить агентские соглашения в совместные предприятия, что даст им больше контроля над маркетингом и повысит их потенциальную прибыль.

Продвигая новые экономические реформы, официальный Абу-Даби стремится привлечь больше инвестиций за счет предоставления послаблений для иностранцев, таких как программы долгосрочного проживания и меньшее количество ограничений на употребление алкоголя.

Темпы воплощения новых инициатив ускорились на фоне зарождающегося экономического соперничества с Саудовской Аравией. Напомним, что в рамках своих собственных планов по диверсификации от углеводородов королевство ввело тарифы на импорт из стран Персидского залива и оказывает давление на транснациональные корпорации с целью переноса региональных штаб-квартир в Эр-Рияд.

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оаэ реформы розничная торговля
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