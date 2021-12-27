Участники «Золотого граммофона» порадовали зрителей шикарным шоу и любимыми хитами

Москва, 27 декабря. Церемония вручения премии народной премии «Золотой граммофон» состоялась 26 декабря, ее показал Первый канал. Гости мероприятия выступили на большой сцене с любимыми хитами.

Одним из самых ожидаемых событий стал номер «Землян». Отцы-основатели группы — Владимир Киселев и Игорь Романов выступили вместе с народным артистом России Юрием Антоновым. Между выступлениями музыкантов зрителей радовали своим искрометным юмором ведущие — Гарик Мартиросян и Иван Ургант.

В Сети появилось множество восторженных комментариев о концерте. Пользователи отметили, что создатели «Золотого граммофона» сделали интересное шоу для зрителей разных возрастов.

«Я очень довольна концертом, приятно видеть любимых артистов на сцене!»; «Непередаваемые эмоции!» — поделились зрители в соцсетях.

«Золотой граммофон» является одной из самых важных музыкальных наград страны, пишет «Культуромания». Премия проводится ежегодно с 1996 года. Многие звезды шоу-бизнеса неоднократно получали золотые статуэтки, среди них Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Николай Басков.

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