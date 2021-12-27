Песков сообщил о визите Путина в Санкт-Петербург в преддверии встречи лидеров СНГ

Москва, 27 декабря. График президента России Владимира Путина предполагает его пребывание на территории Санкт-Петербурга в ближайшие три дня. Об этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил журналистам.

В этом контексте представитель Кремля напомнил о встрече лидеров стран — участниц Содружества Независимых Государств, которая состоится в городе 28 декабря.

«Он (Путин. — Прим. ФАН) будет там ближайшие три дня работать. Такая в целом неделя СНГ, неделя наших стратегических партнеров. Будут, конечно, и иные мероприятия», — сказал Песков.

Пресс-секретарь ранее напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что тот может посетить встречу руководителей СНГ в Петербурге. Однако Песков усомнился в том, что тот примет участие в мероприятии.