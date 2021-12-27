Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 14:01
14:00
Общество
Спасенная челябинскими зоозащитниками медведица готовится к зимней спячке
14:00
Весь мир
Германия будет постепенно расширять присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе
13:58
Общество
Экономисты предостерегли россиян от рискованных финансовых вложений
13:55
Шоу-бизнес
Участники «Золотого граммофона» порадовали зрителей шикарным шоу и любимыми хитами
13:54
Происшествия
Суд в Петербурге привлек к ответственности мужчину за попытку продать сиамскую кобру
13:52
Общество
Общественные туалеты Петербурга станут бесплатными с нового года
13:52
Происшествия
Бронещит привлекли для тушения цистерны с пропаном на Киевском шоссе
13:50
Общество
NEJM: постепенный отказ от употребления поваренной соли снизит риск развития гипертонии
13:50
Политика
Песков сообщил о визите Путина в Санкт-Петербург в преддверии встречи лидеров СНГ
13:46
Общество
Вирусолог Центра Гамалеи Альтштейн объяснил слова Матвиенко о 100% вакцинации от COVID-19
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Песков сообщил о визите Путина в Санкт-Петербург в преддверии встречи лидеров СНГ

Политика
Песков сообщил о визите Путина в Санкт-Петербург в преддверии встречи лидеров СНГ
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 27 декабря. График президента России Владимира Путина предполагает его пребывание на территории Санкт-Петербурга в ближайшие три дня. Об этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил журналистам.

В этом контексте представитель Кремля напомнил о встрече лидеров стран — участниц Содружества Независимых Государств, которая состоится в городе 28 декабря.

«Он (Путин. — Прим. ФАН) будет там ближайшие три дня работать. Такая в целом неделя СНГ, неделя наших стратегических партнеров. Будут, конечно, и иные мероприятия», — сказал Песков.

Пресс-секретарь ранее напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что тот может посетить встречу руководителей СНГ в Петербурге. Однако Песков усомнился в том, что тот примет участие в мероприятии.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков сообщил о визите Путина в Санкт-Петербург в преддверии встречи лидеров СНГ
путин песков санкт-петербург
Комментировать