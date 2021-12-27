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Спасенная челябинскими зоозащитниками медведица готовится к зимней спячке

Общество

Юную медведицу зоозащитники обнаружили в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Вероятно, она потеряла родителей, ведь обычно косолапые заботятся о детенышах, пока тем не исполняется два года.

На момент обнаружения вес малышки составлял всего десять килограммов. Медведи в таком возрасте не в состоянии самостоятельно себя прокормить, ведь по сути являются еще младенцами. Волонтеры приюта, нашедшие израненную малышку, оказали ей первую помощь, очистили мех и начали откармливать. Бедняжка была истощена из-за долгого голодания: подкожный жир у нее практически отсутствовал.

«Из-за того, что были болезни, была рана на спине, восстанавливается не быстро. Процесс занимает время. Мы не думали, что удастся сделать так, чтобы в этом году она в спячку ушла, но, к счастью, восстановление идет хорошо. Восстанавливаются силы, восстанавливается мышечная масса», — рассказывает о процессе реабилитации медведицы волонтер приюта диких животных Вачаган Даллакян.

То, что медведица готовится к спячке, зоозащитники воспринимают как позитивный знак: животное чувствует себя в безопасности. В клетке для косолапой установили специальную лампу с теплым и мягким светом, который будет способствовать ее скорейшему засыпанию. Специалист рассказал, что Софья уже и сама начала «стелить себе постельку».

«Медведи в дикой природе себе веточки в берлогу натаскивают, делают такую лежанку, как кроватку, можно сказать, детскую. Сейчас уже она себе так же подтянула, сделала помягче. Я думаю, что в ближайшее время уже будет глубокая спячка», — надеется Даллакян.

Волонтер добавил, что медведям очень важно соблюдать режим и ежегодно впадать в спячку. Если этого не происходит, то животное начинает нервничать и становится агрессивным. Таких медведей называют шатунами, попадаться им «под горячую лапу» крайне опасно. Остается только пожелать Софе спокойной зимней ночи и приятных снов.

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челябинск животные приют природа спасение животных медведица
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