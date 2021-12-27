Пресс-секретарь «Хезболлы» рассказал о ситуации в Ливане и планах партии на будущее

Три года назад Ливан был похож на Бразилию во время ежегодного карнавала — все сверкало, горело, переливалось. Люди с транспарантами выходили под громкую музыку на улицы, где их бесплатно кормили и поили. Они разбивали палаточные лагеря прямо посреди центральных площадей, скандировали лозунги, размахивали флагами. Если не знать, что это «революционеры», вышедшие свергать власть, можно было подумать, что ливанцы что-то массово празднуют.

Сегодня все иначе. Бейрут напоминает проспавшегося работягу, который никак не может прийти в себя после дикой попойки. В городе нет электричества, по вечерам улицы пустеют и погружаются во тьму. Полгорода снесено прошлогодним взрывом в порту. Атмосфера праздника присутствует лишь в отдельных местах — это, как правило, некоторые ключевые туристические районы столицы. В остальном все изменилось до неузнаваемости.

Мы договорились встретиться с Хаджем Мохаммадом Афифом у него в офисе на юге Бейрута. Пресс-секретарь ливанской шиитской партии «Хезболла», объявленной в ряде стран террористической организацией, уже давал мне интервью в 2019-м. Мы говорили об их партии, о затяжном политическом кризисе, о роли России в поддержке Ливана. Но никто из нас не мог представить, что через два года мы будем беседовать чуть ли не на руинах страны.

Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

Что изменилось

— С нашей последней встречи многое изменилось, — говорит Афиф. — Социальный и экономический кризис в Ливане усилился, и тому есть целый ряд причин. Прежде всего — валютный коллапс в стране и как следствие сильнейшая инфляция. Подорожало абсолютно все, включая продукты первой необходимости, топливо, электричество. Что касается последнего, то мы живем без света большую часть дня. И вот на фоне этого краха пришло правительство Наджиба Микати.

У всех была надежда на то, что это правительство сможет решить три важнейшие задачи: завершить переговоры с Международным валютным фондом, устранить проблему с электроэнергией и провести парламентские выборы. Что касается первого пункта, то до сих пор нет сдвигов, никакой финансовой поддержки Ливана. Хотя, говорят, что Бейрут достаточно близок к заключению с МВФ соглашения по кредитам, и, возможно, мы увидим прогресс в этом направлении в новом году.

Федеральное агентство новостей /

Электричество — это настоящая катастрофа, парализовавшая сельское хозяйство, промышленность, работу больниц, парламента и так далее. И до сих пор власть не предприняла никаких действенных шагов, чтобы решить эту проблему. К сожалению, нынешнее правительство, как и прошлое, упустило возможность получить энергетическую независимость, построив в Ливане необходимую инфраструктуру, когда у страны еще была такая финансовая возможность.

Ну и последнее — парламентские выборы. Это, пожалуй, единственное направление, где есть какие-то подвижки. Мы надеемся, что плебисцит состоится весной 2022 года. Это в интересах всех политических сил в Ливане, между которыми сегодня бушует междоусобица.

— Недавний взрыв в порту Бейрута, полагаю, внес еще больше раздора. Как продвигается расследование? И что бы вы сказали тем, кто обвиняет в произошедшем вашу партию?

— У «Хезболлы» нет и никогда не было в распоряжении такого количества аммиачной селитры. Нет никакой выгоды в том, чтобы это вещество было у нас и складировалось в порту Бейрута. И я ответственно заявляю, что наша партия не перевозит и не хранит оружие в порту. Мы не скрываем, откуда и как доставляется вооружение для бойцов «Хезболлы»…

Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

— Вы имеете в виду Иран?

— Да, Иран. Через Сирию. И это постоянно приводит к нападениям Израиля на Сирию, дескать, там находятся наши склады, базы и так далее.

К тому же, всем известно, что мы не делаем и малейших шагов, не убедившись, что это безопасно. Даже вас доставили сюда, предприняв целый комплекс мер предосторожности.

Неужели кто-то в здравом уме может поверить, что мы оставили без присмотра в порту тонны опаснейшего вещества? Тем не менее обвинения были предъявлены без какого-либо расследования. Хотя не исключено, что причиной взрыва стала банальная халатность.

Федеральное агентство новостей /

Так кому же принадлежит склад с этим веществом? Кто доставил его в Ливан, кто пропустил такой груз? Как он мог годами оставаться в порту незамеченным? Для каких целей было доставлено данное вещество? На эти и другие вопросы нам не дают внятных ответов. В этой связи мы попросили ливанскую армию провести техническое расследование, которое бы дало ответ на главный вопрос: по какой причине произошел взрыв в бейрутском порту?

«Хезболла» требует честного, прозрачного, неполитизированного и обстоятельного расследования.

— Недавно шииты прошлись по центру столицы с аналогичными требованиями. В итоге по ним открыли огонь…

— Для начала хочу напомнить, что именно партии «Хезболла» и «Амаль» призвали ливанцев к мирной демонстрации против судьи, который нагло политизировал процесс расследования взрыва в порту.

Акцию протеста мы, как и положено, заранее согласовали с полицией и ливанской армией. Известили о количестве участников и о месте, где планируется митинг — Дворец правосудия. Однако вместо того, чтобы обеспечить нам безопасность, по нам открыли огонь. В течение считанных минут были убиты семь человек.

Федеральное агентство новостей /

Из расследования, детали которого пока не обнародованы (но скоро будут), мы точно знаем, что ответственность за эту резню лежит на партии «Ливанские силы» и ее лидере Самире Джааджаа. Убийцы, стрелявшие по безоружным людям, прибыли на место за несколько дней, часть их приехала из других регионов. А некоторые были из личной охраны Джааджаа!

Мы не оставим это дело, пока все виновники до единого не будут наказаны. Скоро будут опубликованы подробности расследования, и, дай Бог, преступники предстанут перед судом.

Сирия спасена

— Какую роль «Хезболла» играет сегодня в Сирийской Арабской Республике (САР)? Она до сих пор присутствует там?

— Да, безусловно. Сегодня «Хезболла» полноценно присутствует на сирийской земле. Мы находимся там несмотря на то, что война в этой стране фактически прекратилась. Сирия сегодня находится в сравнительно стабильном состоянии, если не считать север Идлиба, контролируемый Турцией, и территории, захваченные Соединенными Штатами.

Однако пока существует необходимость охранять наши восточные границы и мониторить ситуацию внутри САР. Террористическая угроза все еще сохраняется, совсем недавно взрывы гремели на улицах Бейрута.

— Действительно, ситуация в Сирии налаживается. Вот уже с президентом Башаром Асадом встречается глава МИД ОАЭ, выходит на связь король Иордании, на уровне спецслужб держится связь с целым рядом стран, включая Саудовскую Аравию. Как вы смотрите на то, что арабы снова стали проявлять интерес к Дамаску?

— Смотрю на это, как на победу Дамаска. А разве можно воспринимать как-то иначе? Просто представьте, что пришлось вытерпеть сирийцам! Сколько стран поддерживали террористов, воевавших против сирийской армии, оружием, деньгами, информационно. И все же победителем вышла САР и ее союзники, а проиграли враги арабской республики и их приспешники.

Сегодня страны, с 2011 года поддерживавшие противников Дамаска, ставят на победителя. И это логично. Ну а Сирия, как суверенное государство, вправе самостоятельно делать политические решения. Она хочет вернуться в арабский политический мир…

Аббас Джума /

— Не боитесь, что это может в конечном итоге отдалить ее от Ирана и «Сопротивления»?

— Я так не думаю. Вспомните, с чего все началось. Сирия изначально была наказана из-за своей преданности принципам «Сопротивления». Из-за своей непоколебимой позиции по Палестине. Из-за теплых отношений с Ираном, что раздражало и продолжает раздражать весь арабский мир.

К тому же Сирия исторически умела балансировать и одновременно поддерживать хорошие отношения, скажем, с Исламской Республикой и СССР.

Роль Турции сугубо негативная

— А как «Хезболла» оценивает роль Турции в Сирии и в целом в регионе?

— Мы относимся к роли Турции так же, как и легитимная власть сирийского государства, на территории которого турки присутствуют незаконно. Это настоящая оккупация. Анкара осуществила агрессию в отношении соседа, и с этим невозможно спорить.

Это происходило и происходит на виду у всего мира. Мало кто может сравниться с Турцией по уровню всевозможной поддержки т.н. «Сирийской национальной армии» и такфиристских террористических группировок. Если бы не Анкара, Сирия была бы освобождена в кратчайшие сроки и удалось бы избежать такого количества жертв.

Россия — наш союзник

— Г-н Афиф, как бы вы охарактеризовали сегодняшние отношения между Россией и «Хезболлой»?

— Мы воспринимаем Россию исключительно как дружественное нам государство. И мы очень дорожим прекрасными отношениями с российской властью и народом. Очень надеемся, что впредь наши контакты будут развиваться только в лучшую сторону. Мы сейчас, как никогда, нуждаемся в этом.

Наши лидеры часто бывают в Москве, а посол РФ в Бейруте — добрый друг, который регулярно навещает нас. Буквально 10 дней назад у меня в гостях побывали российские деятели культуры и журналисты, и мы как раз говорили о сотрудничестве между нашими странами и о роли, которую их государство играет в регионе.

Мы очень рады, что Российская Федерация вернулась на Ближний Восток и постепенно замещает собой США. И речь не только о военной составляющей, но и об экономике. Инвестиции, бизнес, торговля — все это набирает обороты.

Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

— Звучит прекрасно. Но мы ведь понимаем, что «Хезболлу» и Иран не могут не тревожить тесные отношения между Россией и Израилем?

— Знаете, мы исходим из того, что Россия — суверенная страна, которая вольна самостоятельно решать, с кем ей сотрудничать и в какой форме выстраивать политические и экономические связи. Я не скажу, что мы очень встревожены по этому поводу. В конце концов, нам выгодна сильная и развитая Россия, находящаяся в хороших отношениях, с как можно большим количеством государств.

К тому же мы все оценили роль Российской Федерации в борьбе с террором в Сирии. Для нас именно этот эпизод является ключевым и наиболее показательным.

— То есть вас все устраивает. Но при этом вы часто говорите о свирепствующем по всему миру сионистском лобби. В частности, в России. Где же лобби «Хезболлы» в таком случае?

— Не знаю, что вам ответить…

Мы будем бороться до конца

— Хорошо, тогда последний вопрос о будущем «Хезболлы». Каким вы его видите? Сейчас на партию оказывается сильнейшее давление, от вас требуют сложить оружие и стать сугубо политической силой. Какова вероятность того, что в скором времени так и произойдет?

— Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно обратиться к истории нашей страны. Я напомню, что с 1936 года (начало арабского восстания в Палестине — Прим. ред.) Ливан подвергается еврейской агрессии в различной форме. Это началось задолго до того, как было создано государство Израиль.

Далее вы лучше меня знаете — был март 1978 года (операция ЦАХАЛ «Литани» — Прим. ред.), был 1982 год (Первая ливанская война — Прим. ред.), а затем 2006 год («Июльская война» — Прим. ред.).

И до сих пор израильтяне используют территорию Ливана для осуществления агрессии против «Сопротивления», которое было создано исключительно как реакция на оккупацию. Надо понимать, что оно не возникло бы, если бы не существовало агрессии. Скорее всего, «Хезболла» представляла бы из себя обыкновенную политическую партию, выражающую интересы шиитов в Ливане.

Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

Поверьте, мы больше всех хотим разоружения и превращения «Хезболлы» в сугубо политическую силу. Ведь это означало бы, что враг больше не угрожает, и что мы, наконец, можем жить спокойно. Однако пока это только мечта, которую мы, если понадобится, будем осуществлять с оружием в руках.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.