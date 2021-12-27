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Андрей Аршавин рассказал, почему его сын тренируется в академии «Спартака»
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Андрей Аршавин рассказал, почему его сын тренируется в академии «Спартака»

Спорт
Андрей Аршавин рассказал, почему его сын тренируется в академии «Спартака»
vk.com  /  ФК «Зенит»

Санкт-Петербург, 27 декабря. Экс-игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин объяснил, почему его младший сын Арсений занимается в академии московского «Спартака».

Директор департамента по развитию молодежного футбола петербургского «Зенита» Андрей Аршавин дал большое интервью изданию «Спорт-Экспресс», в котором рассказал, как его сын оказался в академии столичного «Спартака». Бронзовый призер Евро-2008 заявил, что бывшая супруга не советовалась с ним, отдавая ребенку в школу красно-белых.

«Как я понимаю, Юле помог Рохус Шох — и Арсений оказался в «Спартаке». Я уже ездил смотреть его игру. Он левша, ему нравится футбол — это сейчас главное. А в какой команде играть — вопрос второй», — отметил Аршавин.

Бывший полузащитник «Зенита» добавил, что будет болеть за Арсения, несмотря на то, что он играет в академии московского клуба, пишет RT. Аршавин и Барановская на протяжении девяти лет состояли в незарегистрированном браке. У пары есть трое общих детей.

Ранее Аршавин прокомментировал возможный уход Артема Дзюбы из «Зенита». Контракт 33-летнего форварда с петербургским клубом действует до лета 2022 года.

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Все новости / Спорт / Андрей Аршавин рассказал, почему его сын тренируется в академии «Спартака»
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