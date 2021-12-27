, 27 декабря. Испытания американских вооружений и учения ВСУ говорят о том, что Киев с подачи Пентагона основательно готовится к силовому сценарию решения донбасского вопроса. Об этом заявил аналитик Андрей Коц.

Недавно украинская армия получила и испытала американские ПТРК Javelin. Военная помощь от Пентагона сильно вдохновила украинских генералов, которые хвастаются тем, что ВСУ под силу штурмом взять Донбасс, и наступление не за горами.

По мнению военного обозревателя РИА Новости Андрея Коца, Вашингтон одарил Киев не только новым оружием, но и кое-чем посерьезней. Газета The Washington Post сообщила, что американские стратеги организуют на Украине партизанское движение в случае войны. Таким образом Белый дом планомерно настраивает Киев на конфликт в Донбассе.

Это не единственный тревожный признак, который выявил Коц. Недавно глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о подготовке на востоке Украине провокаций с использованием химоружия под руководством бойцов американских военных частных компаний. Информацию подтвердили в ДНР.

«В ноябре уже доставили сам химический препарат. Он находится в 40-миллиметровых контейнерах, может применяться гранатометами. Вес небольшой», — указал пресс-секретарь Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В пользу версии о милитаризации Украины говорит и недавнее распоряжение минобороны страны о постановке на военный учет женщин, включая матерей с малолетними детьми и беременных.

Офис Зеленского тем временем пытается оправдаться после заявления Шойгу о химоружии и утверждает, что это было проявление «троллинга». Об этом пишет телеканал «360».