Россиянам предсказали дальнейший рост стоимости жилья в 2022 году

Москва, 27 декабря. Стоимость жилья продолжит расти в 2022 году, хотя и значительно медленнее, чем в нынешнем году, пишут «Известия».

Подорожание недвижимости в 2021 году в городах с населением от 500 тысяч до 1 млн человек достигло 38% из-за высокого спроса на ипотеку, увеличения цен на стройматериалы и энергоносители, а также расходов на оплату труда рабочим.

Руководитель финансового института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» Виталий Мутко заявил о предстоящем росте ипотечных ставок до 10,2%. Это связано с увеличением ключевой ставки ЦБ до 8,5%. В следующем году она может подняться до 9%. Таким образом, не стоит ожидать понижения стоимости жилья — его не будет.

В то же время главный аналитик ТeleTrade Марк Гойхман считает, что цены в следующем году проявят стагнацию. Не исключено и некоторое их проседание примерно на 5%.

Стоимость аренды жилья в российских миллионниках по итогам 2021 года увеличилась на 20-23% в зависимости от количества комнат.