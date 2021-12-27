Путин и Ас-Сиси договорились о координации по ливийскому вопросу

Каир, 27 декабря. Президент России Владимир Путин обсудил с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси координацию по урегулированию ливийского кризиса. Об этом сообщила пресс-служба главы североафриканской республики.

Согласно заявлению ведомства, телефонный разговор, состоявшийся в субботу, 25 декабря, произошел по инициативе египетской стороны. Он касался развития текущей ситуации в Ливии. Ас-Сиси подтвердил стремление сблизить взгляды ливийцев, чтобы страна смогла преодолеть нынешний переходный этап и провести всеобщие выборы.

Политики согласились с важностью активизации совместных усилий и координации между Каиром и Москвой для урегулирования кризиса. Действия направлены на достижение чаяний граждан североафриканского государства на лучшее будущее. Путин и Ас-Сиси подтвердили необходимость бороться с вооруженными формированиями и террористическими организациями, а также положить конец незаконному иностранному вмешательству.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Запад в срыве президентских выборов, запланированных на 24 декабря. По его словам, ООНовские чиновники развалили страну и теперь не дают ливийцам самостоятельно решать свою судьбу, чтобы продолжать разворовывать многомиллиардный бюджет.