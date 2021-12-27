Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 14:01
14:00
Весь мир
Германия будет постепенно расширять присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе
13:58
Общество
Экономисты предостерегли россиян от рискованных финансовых вложений
13:55
Шоу-бизнес
Участники «Золотого граммофона» порадовали зрителей шикарным шоу и любимыми хитами
13:54
Происшествия
Суд в Петербурге привлек к ответственности мужчину за попытку продать сиамскую кобру
13:52
Общество
Общественные туалеты Петербурга станут бесплатными с нового года
13:52
Происшествия
Бронещит привлекли для тушения цистерны с пропаном на Киевском шоссе
13:50
Общество
NEJM: постепенный отказ от употребления поваренной соли снизит риск развития гипертонии
13:50
Политика
Песков сообщил о визите Путина в Санкт-Петербург в преддверии встречи лидеров СНГ
13:46
Общество
Вирусолог Центра Гамалеи Альтштейн объяснил слова Матвиенко о 100% вакцинации от COVID-19
13:43
Происшествия
СК опубликовал видео из квартиры в Канске, где была убита семья из 4 человек
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Путин и Ас-Сиси договорились о координации по ливийскому вопросу

Весь мир
Путин и Ас-Сиси договорились о координации по ливийскому вопросу
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Каир, 27 декабря. Президент России Владимир Путин обсудил с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси координацию по урегулированию ливийского кризиса. Об этом сообщила пресс-служба главы североафриканской республики.

Согласно заявлению ведомства, телефонный разговор, состоявшийся в субботу, 25 декабря, произошел по инициативе египетской стороны. Он касался развития текущей ситуации в Ливии. Ас-Сиси подтвердил стремление сблизить взгляды ливийцев, чтобы страна смогла преодолеть нынешний переходный этап и провести всеобщие выборы.

Политики согласились с важностью активизации совместных усилий и координации между Каиром и Москвой для урегулирования кризиса. Действия направлены на достижение чаяний граждан североафриканского государства на лучшее будущее. Путин и Ас-Сиси подтвердили необходимость бороться с вооруженными формированиями и террористическими организациями, а также положить конец незаконному иностранному вмешательству.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Запад в срыве президентских выборов, запланированных на 24 декабря. По его словам, ООНовские чиновники развалили страну и теперь не дают ливийцам самостоятельно решать свою судьбу, чтобы продолжать разворовывать многомиллиардный бюджет.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Путин и Ас-Сиси договорились о координации по ливийскому вопросу
путин россия ливия египет ас-сиси
Комментировать