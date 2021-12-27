Бывший муж Навки показал архивное фото с фигуристкой и их дочерью

Москва, 27 декабря. Бывший муж олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки, фигурист и тренер Александр Жулин опубликовал редкий архивный снимок. На нем он позирует вместе со знаменитой экс-супругой и их общей дочерью.

Жулин показал архивное фото на своей странице в Instagram. На снимке бывшие супруги сидят на светлом диване, а их дочь лежит на родителях. На заднем плане можно увидеть несколько игрушек.

«Поклонники прислали. Сколько же лет этому фото», — написал под кадром бывший муж Навки.

Некоторые подписчики фигуриста неоднозначно отнеслись к публикации архивного снимка с его экс-супругой. Спортсмену напомнили, что сейчас у него прекрасная семья, поэтому не стоит оглядываться в прошлое. Многие пользователи соцсети предположили, что нынешней супруге тренера будет не очень приятно видеть это фото, пишет Teleprogramma.pro.

«Александр, меньше оглядываться назад! Вы достойны лучшей семейной жизни! А доча выросла!»; «У вас Наташа очень красивая жена. У вас именно сейчас очень красивая семья. А это просто прошлое»; «Как-то вроде уже и ни к чему это фото. У вас такая красавица жена!!!»; «Зачем выкладывать прошлое, если есть настоящее?! Если бы мой супруг выложил бы бывшую жену, мне бы было обидно», — поделились мнением комментаторы.

Ранее Татьяна Навка показала снимок с младшей дочерью Надеждой Песковой. На фото фигуристка предстала перед поклонниками без макияжа.