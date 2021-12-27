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Во Владивостоке наживаются на беспомощных автомобилистах
Общество
Во Владивостоке наживаются на беспомощных автомобилистах
wikipedia.org  /  Wtshymanski

Владивосток, 27 декабря. В ледяном Владивостоке наживаются на водителях автомобилей. Сохраняющиеся в Приморье морозы стали использовать для обогащения, предлагая услугу по отогреву машин за баснословные деньги — от 5 тыс. рублей и выше, передает PrimaMedia.

Водители автомобилей возмущены тем, как пользуются их беспомощностью. Однако существует альтернатива в виде агрегаторов перевозчиков: стоимость заказа автомобиля для запуска двигателя — от 200 рублей. Это поможет, если аккумулятор сел на морозе, но количество таких машин ограничено. К счастью, со вторника морозы в Приморье начнут отступать.

Ранее ФАН рассказывал о трещине в покрытии автомобильного моста во Владивостоке. Аномальные морозы привели к расхождению деформационных швов.

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