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Глава МИД России Лавров назвал безбашенными некоторые поступки Зеленского

Политика
Глава МИД России Лавров назвал безбашенными некоторые поступки Зеленского
flickr.com  /  МИД России

Москва, 27 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский часто совершает безбашенные поступки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Руководитель ведомства отметил, что на Западе начали понимать опасность от подобного поведения украинского лидера.

«Боятся, что какая-то глупость, об этом сейчас все чаще пишут на Западе, какая-то глупость разожжет конфликт, который никому не нужен», — подчеркнул глава МИД.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Украина превращается в военный плацдарм НАТО против России. По его словам, американская сторона за семь лет предоставила Киеву военную помощь на 2,5 млрд долларов.

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