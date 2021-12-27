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Американский политолог Холмс: Антарктида может стать ареной противостояния России и США

Политика
Американский политолог Холмс: Антарктида может стать ареной противостояния России и США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 27 декабря. Россия и США могут однажды столкнуться с конфликтом интересов в Антарктиде, однако для этого должны быть соблюдены необычные условия. Об этом для издания 19fortyfive пишет американский политолог Джеймс Холмс.

Пересказом заметки ученого из США поделилась «ПолитРоссия». Как отмечает Холмс, противостояние России и США в Антарктике может стать уникальным из-за одной важной особенности самого южного континента. Дело в том, объясняет эксперт, что извлечь экономическую выгоду из самого холодного материка пока очень сложно, и он представляет скорее научный интерес. Настоящее противостояние здесь может быть возможным только в том случае, если инвестиции в Антарктиду начнут окупаться.

«Межнациональные отношения здесь будут спокойными до тех пор, пока Антарктида не начнет приносить достаточно богатств, чтобы окупить инвестиции в регион», — объяснил Джеймс Холмс.

Американский политолог Холмс: Антарктида может стать ареной противостояния России и США
pixabay.com /

С другой стороны, противостояние Москвы и Вашингтона в Арктике может быть гораздо более ожесточенным, предупреждает, автор 19fortyfive. Север стимулирует конкуренцию — здесь державы находятся в непосредственной близости друг от друга, а Северный Ледовитый океан — это морская артерия, которую многие стремятся взять под контроль.

«На юге не будет трансполярного морского пути — и, следовательно, Антарктида не будет стимулировать морскую конкуренцию, как это происходит в Арктике», — заключает Джеймс Холмс.

Ранее Министерство обороны РФ анонсировало учения в Заполярье. Речь идет об испытании системы ПРО, способной поражать цели, движущиеся на сверхзвуковой скорости. С другой стороны, как сообщает НСН, экологическая обстановка в Арктике ухудшается из-за потепления.

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