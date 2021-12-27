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Глава ВГС Ливии вновь возложил ответственность за срыв выборов на парламент

Весь мир
Глава ВГС Ливии вновь возложил ответственность за срыв выборов на парламент
wikipedia.org  /  Muhammedashariff/CC BY-SA 4.0

Триполи, 27 декабря. Председатель Высшего государственного совета (ВГС) Ливии и сторонник организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) Халед аль-Мишри заявил, что причиной провала избирательного процесса, запланированного на 24 декабря, стало отсутствие консенсуса по законодательной основе для проведения выборов.

В ходе заседания на 71-й сессии органа политик поделился с коллегами мнением о последних событиях в политической ситуации. Он потребовал от Палаты представителей впредь не предпринимать какие-либо шаги без консультаций с ВГС.

По словам Аль-Мишри, любой документ, утвержденный парламентариями без координации с госсоветом, обречен на провал. Он также порекомендовал депутатам не предпринимать попыток внесения поправок в исполнительную власть.

«Возможности консенсуса существуют. Есть связь с президиумом Палаты представителей. Некоторые контакты прямые, некоторые косвенные. Однако они еще не привели к ясному и точному видению», — сказал Халед аль-Мишри.

В октябре парламент принял законы о выборах. Этому предшествовали провальные переговоры с членами ВГС. Сторонники «Братьев-мусульман» препятствовали согласованию и старались затянуть подготовку к плебисциту.

Глава ВГС Ливии вновь возложил ответственность за срыв выборов на парламент
twitter.com / @UNSMILibya

Глава госсовета также раскритиковал предложение провести первый тур президентских выборов через месяц, 24 января. По его словам, Высшая избирательная комиссия (ВИК) назвала новую дату напрасно.

Ливийский народ готовился к плебисциту почти год. Организация шла на фоне давления и угроз вооруженной эскалации со стороны «Братьев-мусульман». За три дня до плебисцита, 21 декабря, председатель ВИК Имад ас-Саих распорядился прекратить работу избирательных участков. Тем самым он подтвердил перенос голосования.

На днях Халед аль-Мишри объявил о двух вариантах развития дорожной карты в североафриканской стране. Первый предполагает перенос выборов на июнь 2022 года, второй подразумевает их проведение более чем через год.

Ранее петербургский предприниматель Евгений Пригожин обвинил западных политиков в срыве избирательного процесса. Он призвал дипломатов прекратить лезть во внутренние дела страны и не мешать ливийцам решать свою судьбу самостоятельно.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Весь мир / Глава ВГС Ливии вновь возложил ответственность за срыв выборов на парламент
ливия мишри вгс халед аль-мишри
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