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Порошенко сообщил о десятикратной переплате Украиной за газ

Экономика
Порошенко сообщил о десятикратной переплате Украиной за газ
Федеральное агентство новостей

Киев, 27 декабря. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что «Нафтогаз» заплатил за топливо в 10 раз больше, хотя у компании была возможность приобрести его гораздо дешевле, сообщает РИА Новости.

Порошенко прокомментировал слова главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, жаловавшегося на то, что компания вынуждена покупать голубое топливо по любой цене, поскольку собственной добычи не хватает, а также вынуждена привлекать средства на международных рынках.

«Украина никогда не входила в зиму с такими запасами газа и угля. В начале этой зимы у «Нафтогаза» было более 2 миллиарда долларов, которые были предусмотрены не на кражу, не на коррупционные сделки «великого воровства», ни на коррупцию при закупках медицинского оборудования. На них нужно было купить газ. Он стоил в десять раз дешевле, чем сегодня», — цитирует бывшего главу государства РИА Новости.

Именно Украина, не имеющая долгосрочных контрактов на поставки газа с РФ, рискует стать одной из главных жертв сверхвысоких цен в Европе, подтверждают авторы Telegram-канала «Майор и генерал».

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