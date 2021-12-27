Матвиенко указала на невозможность возрождения Советского Союза

Москва, 27 декабря. Российская сторона не планирует возрождать СССР. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Возрождение Советского Союза невозможно даже при желании, пояснила председатель Совфеда. Кроме того, власти России не нацелены на это.

Ранее Матвиенко указала на цинизм в поведении Евросоюза. По ее мнению, такими являются требования коалиции к России по импортозамещению. Москва не нарушила ни норм Всемирной торговой организации, ни правил в соответствующей сфере. Руководство РФ намерено продолжить проводить импортозамещение. Это необходимо для поддержания стабильной экономики, пояснила Матвиенко.