Росгвардейцы поздравили гостей Эрмитажа с годовщиной победы над армией Наполеона

Санкт-Петербург, 27 декабря. Военный оркестр Северо-Западного округа Росгвардии поздравил посетителей Государственного Эрмитажа с очередной годовщиной победы русских войск в Отечественной войне 1812 года.

Торжественная церемония в честь победы над армией Наполеона прошла в военной галерее Эрмитажа. Она включала в себя вынос исторических боевых знамен и исполнение торжественных маршей, информирует пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

«Росгвардейцы исполнили старинные военные марши тех лет, в том числе марши Преображенского, Семеновского, Саратовского, Егерского полков», — отмечается в опубликованном релизе.

Ранее сообщалось о готовности военнослужащих Росгвардии обеспечить общественный порядок и безопасность важных государственных объектов в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.