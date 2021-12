Хирургическая стерилизация мужчин набирает популярность в США

Вашингтон, 27 декабря. После ужесточения в Техасе законодательства об абортах и возможности принятия подобных законов в ряде других штатов США, многие американцы предпочитают прибегнуть к процедуре вазэктомии.

Вопрос абортов стал одной из важнейших тем внутренней политики в Соединенных Штатах после того, как законодательное собрание Техаса одобрило законопроект губернатора штата Грэга Эббота, который запрещает прерывание беременности после того, как у будущего ребенка фиксируется сердцебиение, что обычно происходит на восьмой неделе. Несколько республиканских штатов в настоящее время работают над внедрением аналогичных законов. Это стало своеобразным ответом на ультралиберальные законы об абортах, которые действуют в ряде штатов, позволяя проводить аборты вплоть до родов, а также планов администрации Джо Байдена по финансированию проведения абортов за счет федерального бюджета.

Вопрос конституционности законов, ограничивающих аборты, дошел до Верховного суда, который должен дать окончательную оценку этого законодательства. В то же время, невозможность легально проводить процедуру по прерыванию беременности в Техасе привела к неожиданным результатам: все больше мужчин принимают активное участие в планировании семьи, прибегая к процедуре вазэктомии.

Коушик Шоу, врач из Института урологии в Остине, штат Техас, сообщил, что после вступления в силу законодательства об абортах, в его практике количество запланированных вазэктомий увеличилось примерно на 15%.

По его словам, он был удивлен тем, что мотивирующим фактором для многих пациентов стал закон штата.

«Эй, я на самом деле здесь, потому что некоторые законы, которые приняли Грег Эбботт и наш законодательный орган, действительно влияют на принятие нами решений в области планирования семьи», — приводит он слова пациентов.

Врачи говорят, что достоверной статистики о количестве мужчин, обратившихся за вазэктомией после ужесточения законодательства в Техасе и слушаний, начавшихся в Верховном суде, нет. Но, по словам семейного врача Сары Миллер, она наблюдала увеличение числа пациентов в своей клинике, которую она открыла в Бостоне менее трех лет назад.

«Это замечательная тенденция в сообществе планирования семьи — признавать и продвигать вазэктомию и контроль над рождаемостью для мужчин, где это ранее считалось маргинальным», — делится она своими впечатлениями.

Эксперты говорят, что привлекать мужчин в дебаты об абортах сложно, потому что с точки зрения прав на аборты мужчины не хотят, чтобы их рассматривали как ставящих под сомнение право женщины на выбор. А с точки зрения борьбы с абортами эта процедура рассматривается как убийство. Но некоторые защитники прав на аборты утверждают, что мужчины очень заинтересованы в легальных и безопасных абортах.

Законодатели штатов Алабама, Иллинойс и Пенсильвания приняли законодательство, в котором подчеркивается гендерные двойные стандарты в отношении репродуктивных прав.

«У женщин есть 32 вида контрацептивов, включая утренние таблетки, но они все еще неискренни по отношению к мужчинам. Вазэктомия — это довольно сложная задача, эй, оп, все, просыпайтесь. Я нахожу, что это оправдание для незащищенного секса. Это все еще выбор, хотя контрацептивы начинаются с презервативов».

Член Палаты представителей штата Пенсильвания Крис Рабб в ответ на закон штата Техас представил этой осенью собственный законопроект. Предложение Рабба касается обязательной вазэктомии для мужчин после рождения третьего ребенка или по достижении ими 40 лет, в зависимости от того, что наступит раньше. Это будет обеспечено за счет разрешения жителям Пенсильвании сообщать о мужчинах, которые не выполнили требования, за вознаграждение в размере 10 тысяч долларов.

«До тех пор, пока законодательные органы штатов продолжают ограничивать репродуктивные права женщин, транс-мужчин и небинарных людей, должны существовать законы, касающиеся ответственности мужчин. Таким образом, мой законопроект также будет кодифицировать «неправильное зачатие», чтобы включить случаи, когда человек проявил небрежность в отношении предотвращения зачатия во время полового акта», — написал Рабб в пояснительной записке к своему законопроекту.

По его словам, смысл его предложения состоял в том, чтобы подчеркнуть сексизм, двойные стандарты и лицемерие, присущие дебатам, касающимся борьбы с абортами. Но все пошло так, как он не ожидал.