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Замначальника УМВД из Ленинградской области задержали за вождение в пьяном виде

Происшествия
Замначальника УМВД из Ленинградской области задержали за вождение в пьяном виде
пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Всеволожск, 27 декабря. Сотрудники ГИБДД задержали коллегу за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Назначена проверка.

Инцидент произошел в переулке Вахрушева во Всеволожске. Сотрудники ДПС остановили автомобиль BMW X6, за рулем которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителем оказался заместитель начальника УМВД РФ по Всеволожскому району Ленинградской области, сообщает Telegram-канал Shot.

Медэкспертиза показала превышение допустимой нормы алкоголя в крови. Полицейские составили протокол в отношении 38-летнего подполковника, идет служебная проверка. В момент инцидента полицейский бы не на службе.

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