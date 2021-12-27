Замначальника УМВД из Ленинградской области задержали за вождение в пьяном виде

Всеволожск, 27 декабря. Сотрудники ГИБДД задержали коллегу за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Назначена проверка.

Инцидент произошел в переулке Вахрушева во Всеволожске. Сотрудники ДПС остановили автомобиль BMW X6, за рулем которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителем оказался заместитель начальника УМВД РФ по Всеволожскому району Ленинградской области, сообщает Telegram-канал Shot.

Медэкспертиза показала превышение допустимой нормы алкоголя в крови. Полицейские составили протокол в отношении 38-летнего подполковника, идет служебная проверка. В момент инцидента полицейский бы не на службе.