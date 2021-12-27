Лавров надеется, что в отношениях с Россией западные «безумцы» не возьмут верх

Москва, 27 декабря. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что в отношениях с Москвой безумцы на Западе не возьмут верх.

Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия никогда не превратится в «осажденную крепость» под давлением Запада.

Сергей Лавров также прокомментировал антироссийские санкции со стороны США. По его словам, Москва не будет просить у Вашингтона отмены ограничений.

Глава МИД до этого сообщил, что России не нужны бесконечные переговоры с Западом по гарантиям безопасности. По словам министра, иностранные представители могут попытаться затянуть или «заболтать» предложения Москвы.