Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 13:59
13:58
Общество
Экономисты предостерегли россиян от рискованных финансовых вложений
13:55
Шоу-бизнес
Участники «Золотого граммофона» порадовали зрителей шикарным шоу и любимыми хитами
13:54
Происшествия
Суд в Петербурге привлек к ответственности мужчину за попытку продать сиамскую кобру
13:52
Общество
Общественные туалеты Петербурга станут бесплатными с нового года
13:52
Происшествия
Бронещит привлекли для тушения цистерны с пропаном на Киевском шоссе
13:50
Общество
NEJM: постепенный отказ от употребления поваренной соли снизит риск развития гипертонии
13:50
Политика
Песков сообщил о визите Путина в Санкт-Петербург в преддверии встречи лидеров СНГ
13:46
Общество
Вирусолог Центра Гамалеи Альтштейн объяснил слова Матвиенко о 100% вакцинации от COVID-19
13:43
Происшествия
СК опубликовал видео из квартиры в Канске, где была убита семья из 4 человек
13:40
Спорт
Андрей Аршавин рассказал, почему его сын тренируется в академии «Спартака»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Врач диагностировал у Димы Билана третью стадию алкоголизма

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 13:03
Шоу-бизнес
Врач диагностировал у Димы Билана третью стадию алкоголизма
Невские Новости  /  Анна Карпова

Москва, 27 декабря. Певец Дима Билан признался, что у него есть зависимость от спиртных напитков. Исполнитель хита «Невозможное возможно» даже обращался к врачу из-за пагубной привычки, и у него диагностировали одну из стадий алкоголизма.

Артист поделился откровениями об алкогольной зависимости в эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Билан рассказал журналистке Ксении Собчак, что действительно выпивает.

«Я не могу остановиться, когда я выпиваю. Я очень люблю одиночество и не люблю, когда посягают на мою свободу», — отметил певец.

По словам звезды поп-сцены, не существует семьи, где нет людей с подобными проблемами. Причем это актуально не только для России, но и для Европы, утверждает исполнитель.

Врач диагностировал у Димы Билана третью стадию алкоголизма
Prt Scr youtube.com / Осторожно: Собчак

Артист впервые осознал, что у него есть проблемы с алкоголем, около четырех лет назад. Тогда он пошел к врачу, чтобы посоветоваться и узнать, что именно с ним происходит.

«А он спрашивает: «Вы забываете, если вы напились?». Я говорю: «Да, бывает, что забываю». Он говорит: «Ну да, стадия, надо обратить внимание». Тогда он назвал третью стадию», — поделился Билан.

По словам певца, обычно он начинает с шампанского или вина, а потом переходит на более крепкие напитки и превращается в «какого-то дядю Васю». При этом исполнитель говорит, что напивается только от радости, пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, в конец ноября Билан угодил в скандал после публикации видео, на котором он выступает на свадьбе предположительно в состоянии опьянения. Казахский блогер Биржан Ашим, выложивший ролик, позднее принес певцу извинения.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Врач диагностировал у Димы Билана третью стадию алкоголизма
певец билан знаменитости
Комментировать