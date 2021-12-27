Врач диагностировал у Димы Билана третью стадию алкоголизма

Москва, 27 декабря. Певец Дима Билан признался, что у него есть зависимость от спиртных напитков. Исполнитель хита «Невозможное возможно» даже обращался к врачу из-за пагубной привычки, и у него диагностировали одну из стадий алкоголизма.

Артист поделился откровениями об алкогольной зависимости в эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Билан рассказал журналистке Ксении Собчак, что действительно выпивает.

«Я не могу остановиться, когда я выпиваю. Я очень люблю одиночество и не люблю, когда посягают на мою свободу», — отметил певец.

По словам звезды поп-сцены, не существует семьи, где нет людей с подобными проблемами. Причем это актуально не только для России, но и для Европы, утверждает исполнитель.

Prt Scr youtube.com / Осторожно: Собчак

Артист впервые осознал, что у него есть проблемы с алкоголем, около четырех лет назад. Тогда он пошел к врачу, чтобы посоветоваться и узнать, что именно с ним происходит.

«А он спрашивает: «Вы забываете, если вы напились?». Я говорю: «Да, бывает, что забываю». Он говорит: «Ну да, стадия, надо обратить внимание». Тогда он назвал третью стадию», — поделился Билан.

По словам певца, обычно он начинает с шампанского или вина, а потом переходит на более крепкие напитки и превращается в «какого-то дядю Васю». При этом исполнитель говорит, что напивается только от радости, пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, в конец ноября Билан угодил в скандал после публикации видео, на котором он выступает на свадьбе предположительно в состоянии опьянения. Казахский блогер Биржан Ашим, выложивший ролик, позднее принес певцу извинения.