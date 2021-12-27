Билан заявил Собчак, что не хотел видеть Градского в гробу

Москва, 27 декабря. Певец Дима Билан в шоу «Осторожно: Собчак!» прокомментировал свое отсутствие на похоронах композитора Александра Градского. Артист не хотел запомнить коллегу лежащим в гробу.

Судья вокального шоу «Гoлос» скончался 28 ноября. Его похоронили 1 декабря на столичном Ваганьковском кладбище. На панихиде Градского присутствовали многие звезды, но среди них не было Билана.

Артист призвал поклонников не осуждать людей, которые не могут проявить свою скорбь принятым в обществе образом. В интервью Собчак он признался, что и сам раньше часто осуждал коллег.

«Когда хоронили Айзеншписа, я осуждал кого-то. «А почему этот человек так сказал на панихиде. А я же знаю, что это не так. А почему вы врете?». Потом я понял, что вообще никого осуждать нельзя — каждый воспринимает смерть по-разному. Я не хотел оставлять Градского в памяти как неживую маску», — поделился певец.

Prt Scr youtube.com / Осторожно: Собчак

Билан зажег дома свечу в память о маэстро, а потом поехал заниматься делами. В этот день он снимался в «голубых огоньках», а через девять дней побывал на могиле Градского, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее стало известно о ликвидации ИП народного артиста, зарегистрированного в 2011 году. Ликвидация записи из реестра малого и среднего предпринимательства произошла автоматически 28 ноября.