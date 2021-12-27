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Эксперт Корнев: истребитель Су-75 стал шагом вперед для российской авиапромышленности

Армия
Эксперт Корнев: истребитель Су-75 стал шагом вперед для российской авиапромышленности
wikipedia.org  /  Kremlin.ru / CC BY 4.0

Москва, 27 декабря. Специалисты российского оборонно-промышленного комплекса создали легкий истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate, который обладает рядом уникальных преимуществ перед конкурентами. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Корнев.

Су-75 станет носителем мощного бортового вооружения и малогабаритных беспилотников. Истребитель будет оснащен радаром с активной фазированной антенной решеткой и сможет вести огонь по шести целям одновременно, напомнил основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев в интервью изданию RT.

«Концепция ЛТС (Легкого тактического самолета. — Прим. ред.), которую предложил "Сухой", настолько универсальна, что гипотетически способна заменить почти всю номенклатуру боевых самолётов оперативно-тактической авиации РФ и других стран мира», — назвал Корнев главное достоинство нового российского самолета.

Разработка Су-75 стала серьезным шагом вперед для всей российской авиапромышленности, резюмировал собеседник RT.

Ранее военный летчик Владимир Попов сообщил о возможности появления беспилотной версии самолета Су-75 Checkmate. О стратегическом значении использования истребителей МиГ-31 в качестве носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал» информировал телеканал «360».

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истребители су-75 checkmate
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