Песков высказался о подготовке Кремля к президентским выборам 2024 года

Москва, 27 декабря. Подготовка к каждым выборам является сутью ежедневной работы администрации главы государства. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь лидера отметил, что президент на каждых выборах получает от населения кредит доверия, если он принимает участие в избирательном процессе.

«А сами выборы, если президент еще раз выдвигает свою кандидатуру — это такой экзамен, когда люди подтверждают или не подтверждают свое доверие. Поэтому все, что делается, это так или иначе есть подготовка», — объяснил Песков.

Ранее источник РБК сообщил, что в Кремле готовятся к проведению президентских выборов в 2024 году. Также обсуждалась возможная кампания действующего лидера Владимира Путина.