Лавров сообщил о невозможности членства России в НАТО

Москва, 27 декабря. Глава российского МИД Сергей Лавров отверг саму возможность вступления РФ в Североатлантический альянс.

Нет никаких объективных предпосылок для участия России в НАТО, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

«Весь процесс вертится не вокруг НАТО или ЕС. Он вертится вокруг того, что Запад не хочет иметь каких-либо мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене», — объяснил глава российского дипломатического ведомства.

Ранее Лавров назвал Альянс «геополитическим проектом по освоению территорий» бывших советских республики и стран-участниц Организации Варшавского договора. Кроме того, он обвинил США в создании «токсичной обстановки» в российско-американских отношениях.