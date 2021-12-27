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Лавров: России не нужны бесконечные переговоры по гарантиям безопасности

Политика
Лавров: России не нужны бесконечные переговоры по гарантиям безопасности
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 27 декабря. Российская сторона рассчитывает, что Запад «не заболтает» предложения Кремля по гарантиям безопасности, поскольку Москве не нужны бесконечные переговоры, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат подчеркнул, что Запад может попытаться начать что-то двусмысленно объяснить, а затем вовсе обмануть, однако России такие переговоры не нужны.

«Главное, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не заболтали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится», — сказал Лавров в интервью «Соловьев LIVE».

Глава МИД ранее назвал токсичной недружественную линию США в отношении России. По его словам, действия Вашингтона мешают диалогу между двумя государствами.

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